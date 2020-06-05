【特稿】難忍陪跑！車仔重返星戰競賽

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車路士上年夏天請來名宿林柏特執教，並大力推行年輕化及本地化，令譚美阿巴謙、美臣蒙特、赫臣奧杜爾、列斯占士等小將有機會上位，而且表現唔錯。

車仔班主阿布拉莫域原本打算畀林柏特3年時間改造車仔，以土炮為骨幹打天下，唔使再靠佢年年大灑金錢買人。

不過以車仔呢個班底爭標，恐怕遙不可及，事實證明要爭標就唔可以慳錢，特別係睇到車仔同榜首利物浦相距34分，就知阿布如意算盤打唔響，甚至連前4位都危危乎。

阿布畢竟係一代球壇大亨，又點可以難受車仔淪為陪跑份子呢，所以惟有行返舊路，重返「星戰競賽」，準備今夏轉會市場再次掃貨簽入球星，令車路士重回英超爭標行列。

車路士早於2月已經同阿積士達成協議，用4000萬歐元收購薛耶治，呢位27歲摩洛哥國腳將於今夏正式上「車」。車仔仲計劃買埋阿積士門將奧拿拿，取代水準不穩嘅阿列沙巴拿加。

另外，車路士左路防守係球隊最弱一環，林柏特好想簽入李斯特城左閘芝維爾，加上有傳計劃借用巴塞隆拿中場菲臘比古天奴，配合埋迪姆華拿，相信車仔下季前中後3線將會有翻天覆地變化。