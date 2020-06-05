29-1通過！NBA22隊迪士尼爭逐

NBA董事會於周四以29比1的票數，通過22隊參加復賽的方案，據美媒報道指將會在7月31日(香港時間8月1日)重啟，下個賽季後則於12月1日揭幕。

經過3個月的停賽，NBA終於確定了復賽方案，據悉30支球隊只有拓荒者投反對票，有消息指他們投反對票不是因為不支持復賽，而是相信有比這個22隊復賽計劃更好的方案。

根據此方案，22支球隊將到奧蘭多迪士尼復賽，包括東西岸的前8名，分別是東岸的公鹿、速龍、塞爾特人、熱火、溜馬、76人、籃網及魔術；西岸的湖人、快艇、金塊、爵士、雷霆、火箭、獨行俠及灰熊。另外還有6隊有機會爭東西岸第8名的球隊，包括東岸的巫師及西岸的拓荒者、塘鵝、帝王、馬刺和太陽。

按聯盟公布的日程來看，香港時間6月30日開始訓練營，球隊將於7月7日抵達奧蘭多，並於7月31日正式開打。常規賽為期16天，每日會進行5至6場，全部閉門作賽，10月12日可完結。

此外，聯盟亦會通知球隊其他時間表，6月15日國際球員開始歸隊，而6月22日則所有球員歸隊，6月21日會為各隊球員及工作人員進行新冠肺炎病毒檢測。

至於選秀大會則可能於10月15日舉行，新球季的訓練營將於11月10日開始，2020至21賽季可能在12月1日揭幕，但這些日子有待再落實。

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