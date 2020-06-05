近7次交手炮製29球！仁川聯江原專搞大騷

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周五(5日)晚韓職獨腳戲，尾2嘅仁川聯主場迎戰「5哥」FC江原。仁川聯上場防線崩潰，輸夠四個一皮慘不忍睹，相反江原上仗勇挫全北汽車，信心爆棚，今場必定乘勝追擊，不過呢班波客場麻麻，而且兩軍近年碰頭例演入球騷，不妨轉捧2.5球嘅入球大。(myTV SUPER周五晚6時30分直播)

仁川聯一向都係韓職傳統弱旅，年年都護級咁滯，今季頭3輪聯賽只得2和1負，仲全部食白果。直至上輪對浦項制鐵，靠金浩男於上半場遠射得手，先至取得今季首個士哥，可惜防線甩漏多多，最終慘敗1比4，隊長兼入球功臣金浩男，仲喺下半場初段因傷退下火線，今仗即使趕及上陣，演出亦冇保證，加埋10號尼日利亞前鋒基軒迪膝傷唔出得，黑山箭頭史提芬穆高沙態沉，板櫈深度不足嘅仁川聯，想變陣都冇人可用。

江原射手高武烈腳風順

相反，江原今季表現唔錯，頭4輪聯賽取得2勝1和1負，除咗首仗反勝FC首爾外，上場成75分鐘打多個之下，喺主場以1比0擊敗衞冕冠軍全北汽車，並且打破對手今季全勝兼不敗之身，信心大增，好番冇耐嘅前鋒高武烈，亦連續兩場有士哥，腳風幾順，今場遇弱定必搶攻。不過江原客場戰績差勁，上季最後7仗作客聯賽輸咗6仗，今季首場作客又不敵尚州尚武，造訪仁川聯絕對唔係贏梗。

歷史上雙方交手23次，仁川聯得9勝4和10負，完全係均勢波。但係睇番兩軍近7次聯賽交手，合共炮製29個士哥，有6次開3球或以上，轉玩2.5球嘅入球大更加划算。