NBA幾位主帥屬高危一族或禁復賽

NBA董事會已投票通過，22支球隊將於7月31日在奧蘭多重啟賽季的方案，但不是每一個教練都能和球員一起並肩作戰。NBA總裁阿當施華在TNT接受訪問時表示，「為了保障一些教練的健康」，年齡超過65歲的高齡教練或未能在板凳席上執教，因為他們是感染新冠肺炎的高危一族。

美國疾病預防及控制中心早前指，65歲或以上的人士是感染新冠肺炎的高風險族群。而根據指引，不能隨隊「復賽」的教練包括：馬刺的普波維治（71歲）、火箭的迪安東尼（69歲）和塘鵝的根特利（65歲）。雖然阿當施華在訪問中提出符合條件的教練或未能復賽的可能，但目前並未有制定任何指引和有關限制的適用範圍。

其中一名高齡教練迪安東尼早前接受訪問時，表示自己對於要求高齡教練戴口罩一事「不太喜歡」，因為不應該只限制年長教練執行有關措施，而是應該一視同仁。迪安東尼和根特利的經理人表示，擔心高齡教練因相關措施而受到污名化。

NBA教練工會主席卡素爾認為年齡不應成為取決一個人健康與否的指標：「教練們的健康當然是我們最看重的。但一個60、70歲的NBA教練，絕對有可能比一個30、40歲的人更健康，所以年齡不應是措施實行的條件。阿當施華向我保證會找出最好的方案。」

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