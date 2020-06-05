足總再上立會「受靶」　總幹事袁文川口啞啞

足總高層周五（5日）第2次出席立法會帳委會，就審計報告指出多項不足回答議員提問。惟足總今次表現不比上次出色，總幹事袁文川接受質詢時多次被問到支吾以對，被主席石禮謙批評「發夢」。而足總主席貝鈞奇整體回答時間不夠5分鐘，年薪近250萬的CEO溫達倫今次甚至缺席聆訊。由於足總未解答全部疑問，需於下周一（8日）再次出席會議。

陳淑莊議員先就足總，從《鳳凰計劃》及其延續的五年策略計劃，接受政府撥款作質詢。她指出足總在2011至15年間受政府資助5545萬，其中87%用作開設27個新職位。及後在2015至20年間，足總的年度預算1960萬當中亦有89%用作支付職員薪酬，相反用作實際推動足球發展的計劃支出僅得68萬，陳淑莊批評用作支薪的預算高得誇張。更甚的是，年薪逾200萬的CEO溫達倫繼上次聆訊被批評「浪費時間」後，今次索性「影都唔見」，由總幹事袁文川充當「替死鬼」。

首次帳委會公開聆訊期間，足總曾被發現，轄下的審計委員會僅得一位成員的情況。陳淑莊今次進一步就事件提出質疑，指出足總對審計委員會唯一成員許國定的身份詮釋存在混亂，甚至和向政府提交的資料有出入。貝鈞奇承認足總網頁的資訊有誤導成分：「我其實都多次譴責過同事，唔好誤導公眾。」他強調許國定的身份是召集人，不是主席。袁文川解釋，總會對字眼的使用「未夠執著」，更承認自己處理文件時有疏忽。

另外，陳淑莊進一步就審計委員會是否有開會與足總對質。會上袁文川承認審計委員會於2019重新成立後已開過兩次會，但就被揭發足總提供的文件中，相關會議記錄繼續有缺失的情況，足總更遭帳委會主席石禮謙揶揄：「係唔係做漏咗？定發夢嗰陣唔記得擺落去？」

全會發言時間不足5分鐘的足總主席貝鈞奇，臨完會前表示會就審計報告和議員提出的問題檢討：「我作為主席有責任守護同改善足總，審計報告都係好，起馬幫我哋呢部老爺車驗下有咩毛病，我期望足總會做得好。」會議歷時近3小時後，仍未能完成對足總的公開聆訊，下周一（8日）需要進行第3次會議，並需要傳召足總機構管治總監胡子慶先生作供。