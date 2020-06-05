東京奧運明年搞唔搞得成?奧組委：春天決定

新冠肺炎疫情讓四年一度的奧運會延期舉行，外間一直對於明年能否確實舉行奧運會存疑，東京奧組委為此首次回應，指最遲在明年春季，決定是否舉辦奧運會。

原定在今年夏天舉行的東京奧運，在3月下旬確定延期舉行，以保障運動員的健康及避免人群聚集，經東京奧組委跟日本政府商討後，達成共識將東京奧運會延至明年7月23日舉行，但全球疫情未見控制，最後會否如期上演令人擔心，奧組委副主席遠藤利明表示，會觀察新冠肺炎的發展趨勢，在明年春季決定：「明年3月左右，能否選拔奧運選手也是一個大難題，奧組委會根據當時的情況判斷。」奧運大臣橋本聖子在內閣會議後的記者會上，也指出日本政府會和國際奧委會及東京奧組委一起找出對策。

7月23是東京奧運補辦開幕一周年倒數紀念日，但共同社報導指，有奧組委人士表示再次慶祝倒數「很不合適」，將會取消有關倒數活動，行動與東京都知事小池百合子早前發表希望「簡化奧運」的想法吻合，但他們亦可能會通過媒體推出一些海報。去年的一周年倒數，國際奧委會主席湯瑪士巴治亦有出席。

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