專欄輪住嚟　老友「作客」賀林嘉緯牛一

2020年6月5日，除咗係足總再上立法會嘅日子之外，亦係林嘉緯嘅35歲生日。由於搬咗入將軍澳之後，都未搵過佢啲老友記去新屋，所以呢日索性約埋成班上去坐吓、食吓嘢，順便同佢慶祝埋生日。

呢次林嘉緯生日會嘅人腳充滿咗傑志色彩，除咗佢好兄弟盧均宜一家四口之外，仲有播磨浩謙、顏樂楓、鄭展龍、顏卓彬同陳嘉豪幾個前隊友。大家坐埋，一邊食由「嘉緯」老婆「Sa姐」，同「大頭」整嘅小食、一邊吹水講番之前一齊踢傑志嘅趣事，好快就過咗大半日。

雖然有成班Friend幫自己慶祝生日，但「大頭」見「嘉緯」成日都好似心事重重咁，見人多唔好意思問佢，等散咗場先Whatsapp佢，原來都幾大鑊！「富力同咗我講唔同我續約，我又啱啱開始供樓，認真頭痕.......。」「嘉緯」咁樣覆我。

但我明明記得當日佢由東方龍獅轉會富力R&F，合約上係有一條附加條款，就係只要「嘉緯」踢夠7場，就會自動續約一年。依家咁，即係條附加條款唔成立啦？但聯賽因為疫情要暫停，冇人想亦冇人預料到，唔係咁都冇彎轉嘛？「呢方面我都唔想講太多喇，我淨係希望對我有興趣嘅球會，可以快啲畀好消息我，我仲未想退休住，我仲踢得嘅！」

「嘉緯」，咁我除咗祝你生日平安、身體健康、百毒不侵之外，仲有快啲收到識波嘅球隊老細電話，起碼踢多一季先退役啦！

大頭