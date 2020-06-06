東網直播德乙　雷根斯堡「大」戰達斯泰特

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《東網》今晚繼續有免費德乙直播，雷根斯堡主場迎戰達斯泰特。雷根斯堡自聯賽重開之後變「和波專家」，近4戰皆和，但唔代表踢法消極，因為其中3場打成2比2，充滿娛樂性。至於達斯泰特要力爭升班附加賽資格，焗住豁出去搶攻，首選入球大。（on.cc東網周六晚7時直播）

雷根斯堡喺德乙復賽後，除咗作客同辛特侯遜互交白卷，另外3場都同對手激戰，而且過程相當峰迴路轉。其中先喺主場落後2球劣勢下，補時逼和基爾2比2。對紐倫堡一役，雷根斯堡先失守，卻又一度反超前，最終被逼和2比2。去到上場作客奧斯納貝克，又喺領先2球下被追和，可見雷根斯堡踢法相當豪邁，可以話有前冇後。尤其隊中前鋒史度爾斯狀態大勇，近4場攻入3球，球隊有本錢進攻，預料今場會繼續大起大落。

達斯泰特爭升班豁出去

另一邊廂，達斯泰特落後聯賽「3哥」漢堡6分，仲有機會爭取升班附加賽席位。因此，佢哋非常進取搶分，近3場取得2勝1和，合共攻入8球。值得留意嘅係，達斯泰特近4場聯賽作客贏3場，當中夾埋入咗8球，證明佢哋作客一樣會搶攻，所以今場雙方好可能又大手交易。