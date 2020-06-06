21世紀最強後備殺手　弗賴堡奀星同美斯睇齊

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周六(6號)凌晨德甲獨腳戲，弗賴堡主場以1比0擊敗慕遜加柏，今場一箭定江山嘅31歲前鋒尼斯彼德臣，後備上陣第1次掂波就係入球，呢球亦係佢歷來第24個後備上陣入波，成為德甲21世紀最強後備殺手，就算計埋5大聯賽，佢亦同美斯睇齊並列第4位！

弗賴堡今場同慕遜加柏踢成均勢，去到57分鐘尼斯彼德臣後備上陣，佢落場唔到1分鐘，首次掂波就接應隊友罰球頂入。慕遜加柏落後下急於反撲，但主力前鋒柏利亞喺68分鐘兩黃一紅被逐，踢少個更加無力反撲，最終以0比1落敗。

尼斯彼德臣曾經效力過拜仁慕尼黑2季，但2季加埋只係踢過9場聯賽，2015年加盟弗賴堡後一直保持每季雙位數入球數字，而且仲打造「後備殺手」嘅金漆招牌。據Opta數據顯示，今場係佢歷來第24個後備入波，喺「21世紀後備殺手榜」同美斯、迪科爾並列第4位(見表)，距離榜首嘅加美路亦只差4球，想破紀錄就要爭取多啲做後備啦！

21世紀後備殺手榜

1●加美路(華倫西亞)●28球

2●蘇利文尼卡馬拉(蒙彼利埃)●26球

3●艾華路莫拉達(馬德里體育會)、馬特利(已退休)●25球

4●美斯(巴塞隆拿)、迪科爾(般尼茅夫)、尼斯彼德臣(弗賴堡)●24球