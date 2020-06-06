出錢出力！「波神」捐1億為黑人爭取平等

「黑人的命都是命....我們要持續地保護及改善黑人的命運。」「波神」米高佐敦再出手對抗種族歧視，宣布捐出1億美元以確保種族平等，改善黑人生活及宣傳社會公平主義等教育。

這位NBA傳奇巨星與其Jordan Brand品牌聯合發出聲明宣布，在未來10年會為種族平等、社會正義及教育等捐出1億美元(7.8億港元)，聲明中指出：「Jordan Brand會同黑人社區站在一起，它不是只代表一個人，而是一個大家庭，我們很自豪戰勝了很多的困難，並且要在世界與歧視作鬥爭，我們仍要每天努力去消除種族主義的污點及非正義所造成的傷害。」

黑人弗洛伊德懷疑被警員跪頸致死，在美國多個地區已爆發反種族歧視的示威抗議，米高佐敦上周已率先發聲，並表示悲傷與憤怒，今日在聲明中表示：「現在是2020年，我們的大家庭每人都渴望有自己的生活方式，儘管時代進步，但這個世界依然存在差劣的現實。黑人的命也是命，這不是一個具爭議的聲明，在根深柢固的種族歧視被徹底根除之前，我們承諾會一直努力去保護及改善黑人群體的生命。」這位NBA傳奇及黃蜂老闆早前已揚言要為黑人繼續爭取及追究責任，早前周五Jordan Brand的母公司NIKE已承諾未來四年投放4000萬美元，以支持黑人社群。

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