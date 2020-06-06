港超聯　大細史提芬加盟冠忠南區

冠忠南區一次過羅致兩個「史提芬」！該區隊周六（6日）中午透過球隊facebook專頁公布，簽入綽號「肥彭」的前鋒史提芬彭利拿（Stefan Figueiredo Pereira），以及「名將之後」後衞史提芬（Stefan Antonić）。

廣為香港球迷所認識的史提芬彭利拿，過去曾經在港效力多間球會，都能夠保持不俗的入球率，而在今季賽事未停擺前，這位巴西前鋒為標準流浪上陣4場，並得6個入球，搶鏡程度不亞於其友巴辛。對於今次加盟冠忠南區，「肥彭」表示高興，而且非常期待與新隊友一同操練及比賽，定當傾盡全力為新球會爭取入球和錦標。

至於只得19歲的史提芬，乃前港甲名將兼前香港隊教練狄恩之子。在2013年加入傑志青年軍，過去多次與南區U18交手，讓冠忠南區教練團留下深刻印象。父親是塞爾維亞籍，而母親是印尼籍，但由於史提芬在香港出生，因此他擁有本地球員資格。對於父親過去在香港球壇的成就，史提芬坦言即使有壓力都會變成動力，他說：「父親的成就對於我的確有點壓力，但亦是我繼續爭取向前的最大動力，我每次操練及比賽都會付出百分百努力，從而提升個人實力。他是我的父親，亦是一位好球員，他可以教導我在球場上的知識，我慶幸能夠在這種壓力下成長。」對於加盟冠忠南區的目標，史提芬希望可以為球隊爭取錦標，尤其是球季重開後的「菁英盃」。此外，他亦希望向陣中多名具經驗的球員學習，從而慢慢建立自己在球隊的位置。

【大細『史提芬』檔案】

史提芬彭利拿Stefan Figueiredo Pereira

出生日期：14-4-1988（32歲）

國藉：巴西

身高：175cm

位置：前鋒

曾在港效力球會：公民、九巴元朗、理文、標準流浪

史提芬Stefan Antonic

出生日期：06-2-2001（19歲）

國藉：塞爾維亞（香港出生）

身高：176cm

位置：中堅、右閘

曾在港效力球會：傑志青年軍