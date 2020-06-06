FC首爾難阻全北開上盤

今日韓職「打吡星期六」，2支新敗勁旅喺早場「T-ara打吡」相遇——FC首爾主場鬥全北汽車。雙方都力求反彈，不過首爾實力不及對手，而且搵邊個喺前面拍朴主永都冇乜火花，加上佢哋主場面對全北全面捱打，近5次全部輸晒，全北作客讓半一，渡邊年捧上盤。（無綫85台周六下午3時30分直播）

FC首爾今季搵嚟4年前奪冠功臣卡路士阿祖安奴回巢，希望提升前線鋒力，同時從全北汽車借用土炮中場韓承規。不過，後者則因借用條例，今場未能倒戈，今季卡路士阿祖安奴狀態一般，大多數係後備身份上陣。被寄予厚望嘅「首爾Icon」朴主永，今季先後被安排夥拍過阿祖安奴、高堯韓同趙永旭，可惜全部都冇乜火花，朴主永4場正選上陣仍未開齋，腳風欠順，其餘3人亦顆粒無收，今季首爾4個入波都唔關佢哋事，呢個就係佢哋開咧至今4戰只入4球嘅癥結所在。

急調名宿入教練組士氣成疑

由於西班牙中場奧斯馬巴巴養傷，塞爾維亞射手阿歷山大比錫借用期將滿未必披甲，首爾想變陣亦冇乜條件，只好考慮將趙永旭移入中場中，喺朴主永背後擔任影子前鋒，希望加強後上攻擊偷雞。但係攻擊力之外，首爾嘅內部凝聚力都有問題，賽前急調青年軍教頭、剛退休兩年嘅金珍圭入教練組，明顯係想加強管理，令人遐想連篇，士氣呢一樣嘢肯定唔會係一時三刻解決得到。

全北上輪長達75分鐘少打1人，作客以0比1不敵FC江原，雖然3連勝告終，但依舊排喺榜首，今場相信會打醒十二分精神，決心全取3分。事實上，全北今季擁有全韓職最強陣容，板櫈深度雄厚，即使後衞洪正好上場領紅今場停賽，依然有金敏赫頂上，加上U22中場趙圭成刑滿復出，對住實力次一班嘅首爾仍可看高一線。2018年起就未輸過畀首爾嘅全北，近5次聯賽作客首爾全部贏晒，其中4次贏2粒或以上，往績反映實力差距，信全北今場可以迅速反彈，捧上盤。