英超備戰升級　球會獲准踢熱身賽

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距離英超復賽仲有唔夠2個星期，一眾球隊亦開始提升備戰級別，除基本練習之外仲進行11人對賽。熱刺周六(6號)率先安排球員着上全套比賽裝束，喺熱刺球場進行A隊對B隊嘅11人正式比賽，哈利卡尼、孫興民等球星都有上陣，狀態相當唔錯！英超聯賽會批准球會進行熱身賽後，據報阿仙奴、韋斯咸、阿士東維拉等已積極安排對手拍跳。

熱刺領隊摩連奴安排球員去到熱刺球場進行90分鐘分隊賽，哈利卡尼、迪利阿里、貝雲積等着主場波衫出賽，孫興民、艾歷迪亞、盧卡斯莫拉等就着作客波衫上陣，主力球員中只有阿根廷中場盧施素未有落場，哈利卡尼、孫興民等停擺前重傷球員都表現生猛，對熱刺係一大鼓舞。王牌前鋒哈利卡尼賽後表示：「感覺好似季前熱身賽，目前情況相當好，聯賽暫停令我有機會養傷兼操弗，今次係我5歲以來第一次半年冇踢過波！」

英超聯賽會日前通知球會可以喺依足守則下踢熱身賽，一眾球隊立即物色「拍跳」對手，消息指阿士東維拉今日(6號)會同西布朗喺維拉公園球場踢熱身賽，阿仙奴亦計劃短期內約戰「鄰居」查爾頓或者賓福特，韋斯咸亦已聯絡阿仙奴同水晶宮上演「倫敦打吡」，為英超重開加熱！