奧蘇「毒梟」Look復賽　被迫酒店隔離發牢騷

闊別桌球場4個月的球壇經典奧蘇里雲，周五在冠軍聯賽以新Look亮相，兩旁髮鬢變白再加留了鬍鬚，感覺似「老咗十年」，更被笑指似足墨西哥毒梟；不過，依然保持「火箭」氣勢，速戰速決搞掂對手，小組全勝姿態晉級。

早前要求自携食品否則罷賽的奧蘇，自從2月Shoot-out亮相後一直未有在比賽出現，再次登場即再成為焦點，一口氣出戰三場比賽，輕鬆送上9蛋，頻頻起迫，兩cue破百，4cue80+，最低一桿都打出52度。這位天才球星坦言沒有為今次比賽太多：「其實自從2月威爾斯公開賽就無打比賽，Shoot-out只打幾局唔可以計算在內，我今次都無乜點練波，上個星期只練咗4、5粒鐘。」

不過，奧蘇提到最近自己的最大挑戰就是留鬍鬚，「呢段時間停擺，我就畀自己一個挑戰，有朋友叫我試下（留鬚），其實有點痕癢，有人話我似墨西哥毒梟古茲曼，有人話似FREDDIE MERCURY。」

奧蘇提到自己的新Look講得興奮，但對於今次比賽要在酒店隔離一段時間，等待新冠肺炎病毒測試結果就有點不滿：「我好掙扎，要困在房間24小時，我有點頭通，而且開始咳嗽，但又唔可以打開窗，我只想自己身體健康，這種隔離不是太好。」

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