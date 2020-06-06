恩哈路喺中超曾被種族歧視

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近期反種族歧視浪潮於體壇軒然大波，今季被外借到曼聯嘅恩哈路，亦趁機大呻喺中超效力期間，曾喺比賽中慘遭種族歧視，佢嬲到上報中國足協。

原本效力FC上海(上海申花)嘅前鋒恩哈路，季中借投曼聯表現出色，早前更獲續借半年，呢位尼日利亞射手近日向傳媒訴苦，話喺中超搵食嗰陣慘遭種族歧視：「我記得中國一場比賽中，有人用各種各樣嘅外號叫我，完場後我冇同佢握手，而係直接返入更衣室，當時我嬲到爆，並將件事報告畀中國足協，但之後就不了了之。我哋唔應該寬恕種族歧視，大家都係人，就算膚色唔同，但個個都生活喺同一個世界。」恩哈路話之前退出國家隊，係因為中國同尼日利亞距離太遠，依家有得續留曼聯，亦考慮緊重返「超霸鷹」。

講開曼聯，隨住英超快將重開，英格蘭足總亦宣布埋英足盃8強賽程，而紅魔則喺6月27日凌晨作客諾域治，之後就有錫菲聯主場對阿仙奴、李斯特城主場對車路士、紐卡素主場對曼城，而兩場4強分別7月18及19日上演，決賽就喺8月1日舉行，全部閉門作賽。

英格蘭足總盃8強賽程

6月27日 12:30am 諾域治 Vs 曼聯

6月28日 8:00pm 錫菲聯 Vs 阿仙奴

6月28日 11:00pm 李斯特城 Vs 車路士

6月29日 1:30am 紐卡素 Vs 曼城

註：前者主場