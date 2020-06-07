專欄輪住嚟　唔大鑊！只係有少少傷感啫

「『大頭』！大鑊呀！『陳7』退役畀人寫咗呀！」一起身就聽到同事Sent嚟嘅Whatsapp。其實「陳7」喺上年「東亞運10周年」嗰陣，已經喺facebook透露咗自己有退役嘅打算，今年大年初一《港超專版》嘅球圈鼠年運程特輯，亦有講佢計劃掛靴，而我喺講波嗰陣，亦都最少講過兩次佢會喺今季之後唔踢，所以我一啲都唔覺得大鑊，只係有少少傷感，因為呢一日終於要嚟喇。

「『7記』，個專訪好好睇呀！」「嘩！唔係詐我型嘛，哈！哈！」當然唔會亦冇得詐型，反而好想知佢堅做咗退役呢個決定之後，佢有咩感受啫。「話一啲都冇唔捨得，就係呃人嘅，踢咗咁多年又點會就咁就放得低呀？不過，每一個職業球員點都有退落嚟嘅呢一日，係差在早定遲嘅啫。難得老細支持，有機會喺第個範疇發展，咪趁呢個機會轉囉。」現職飲食及娛樂集團營運經理嘅「陳7」咁講。

由於香港飛馬退出咗下半季賽事，所以今年3月21日香港飛馬0比5不敵東方龍獅嘅「足總盃」，已經係決定咗退役嘅「陳7」嘅最後一場賽事。但一代香港隊中鋒，唔係冇場告別賽吖嘛？「我冇特登去問，老細有講過吓，佢會為我安排㗎啦！仲有唔好話我掛靴或者退役，因為我應該會繼續踢甲組，只係唔再踢港超聯啫。」咁睇嚟，新一季甲組繼上季嘅「偉豪」之後，將會出現新一輪嘅「陳7爭奪戰」。

「陳經理」依家嘅工時比做職業球員嗰陣長好多，但做咗一段時間嘅佢，已經開始慢慢適應咗。但係想同有咗3個月身孕嘅老婆大人，同埋寶貝仔Klay天倫樂，就冇之前咁易就到時間喇。「佢兩個都會明白嘅，工作辛苦啲，都係想將來一家4口（不排除更多口）生活好啲，做老公、做老竇係咁㗎啦！」咁啱喇，要搵定多啲奶粉錢，嚟緊港超聯重開幫手講波囉。「吓！你唔係唔預我吖嘛？我預咗同你一齊喺直播嗰陣爆料㗎喎！」嗱！「陳7」當你應承咗喇，唔好好似「偉豪」咁，呢頭做晒證，嗰頭又話有班落呀！

大頭