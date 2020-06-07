水原藍翼FC光州攬住獻「細」

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韓職今個星期壓軸戲，有水原藍翼主場迎戰FC光州。水原開季4場聯賽僅得1勝，金靴射手阿當泰加特表現未上力，鋒力大受影響；新升班嘅光州踢法獨沽一味以守代攻，開季4場聯賽全開2球或以下，首席前鋒菲臘比迪蘇沙同樣未開齋，今場一於繼續捧2.5球入球細。（myTV SUPER周日晚6時直播）

水原今季雖有上季聯賽攻入20球嘅神射手阿當泰加特留效，不過呢位澳洲前鋒頭4輪聯賽顆粒無收，而且4場都冇踢足全場，狀態明顯不足。水原頭2輪先後不敵上季冠、亞軍全北汽車同蔚山現代，捱過地獄賽程後，近2場面對實力一般嘅仁川聯同釜山偶像拎到1勝1和，冇失波但亦只係入得1球，風格極為保守，預料今場又維持352陣式，踢法唔會有太大改變。

以上季韓乙冠軍身份升班嘅光州，開季表現欠佳，今仗前鋒線雖有巴西外援韋利安巴保沙、23歲小將金正桓傷愈，拍住哥斯達黎加國腳烏連拿，可以三鬼拍門，火力原本有望改善。可惜上季韓乙神射手、入咗19球嘅光州升班功臣菲臘比迪蘇沙狀態低迷，同水原阿當泰加特一樣今季仲未拎到入波，兩大金靴前鋒齊陷入球荒，今場波好難出現搏拳場面。

光州出動三鬼拍門

光州頭3輪接連不敵城南、首爾同尚州，而且3場聯賽俱食白果，上場面對爭標熱門之一嘅蔚山現代，憑小將安原上入波意外逼和1比1，搶得今季第1分，球員信心略有提升；既然光州前鋒腳頭無靈，開季4場聯賽只入1球，總入球全開2球或以下，入球細乃不二之選。