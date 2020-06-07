陳俊樂助攻中超神射手　梁諾恆熱身賽遇强敵

據内地媒體透露，中超中甲有望於7月中起逐步開賽，各隊為備戰正積極加緊訓練，分別效力中超廣州富力和中甲梅州客家的港將陳俊樂和梁諾恆，近期亦頻頻於熱身賽中登場，其中樂仔於周六(6日)面對廣州恆大一役，更為球隊交出助攻，表現亮眼。

廣州富力早前先後與上海申花和深圳佳兆業等中超强敵進行閉門熱身賽，陳俊樂都獲得上陣機會。而面對同區宿敵廣州恒大，「樂仔」正選上陣兼踢滿全場，更於上半場交出助攻，造就中超神射手艾蘭沙維為球隊打開紀錄。今仗與陣中另一主力迪比利一齊坐鎮中場，「樂仔」坦言很欣賞這位比利時球星：「佢護球能力好强，所以喺佢身邊攞波好舒服。我哋左右一人一邊，一個上另一個會墮後。」最終廣州富力以1比2僅負對手。

至於效力梅州客家的「細佬」梁諾恆，亦遇上加盟以來最大挑戰。梅州客家與中超新軍深圳佳兆業友賽，上半場已落後1比5，「細佬」下半場入替，獲得45分鐘上陣時間，最終球隊以3比6不敵對手。他形容對手實力强勁：「佢哋(深圳佳兆業)一向想沖超，所以買人都係中超級別。比賽節奏比香港快，但呢幾星期都適應咗。」他透露球隊近期有機會約戰廣州富力，但比起與港隊戰友「樂仔」碰頭，「細佬」坦言更期待聯賽能盡快「開咧」。