西甲Reboot　巴塞皇馬返嚟喇

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香港時間周五凌晨西甲重開，隨着對上兩季亞軍馬德里體育會今季表現大跌Watt，聯賽冠軍再次成為巴塞隆拿與皇家馬德里「龍虎之爭」。巴塞現時雖然領先皇馬2分，不過停擺期間，巴塞球員因減薪問題同會長巴度美兩度鬧不和，內訌傳聞愈傳愈盛，加上復賽後每支球隊平均都要一周雙賽，對平均年齡較大、後備兵源不足嘅巴塞嚟講，絕對係一大考驗！

巴塞3字頭掛帥體力蝕章

力爭西甲3連霸嘅巴塞今季問題多多，先係前任教頭華爾維迪1月初喺西超盃輸畀馬體會後被炒魷，換上前貝迪斯主帥史坦恩後，又傳一眾球星質疑佢嘅戰術及踢法，加上體育總監艾比度衰多口，公開指摘部分球員唔落力、搞到華爾維迪下台，激嬲美斯、基沙文等主力，已經隱約見到內部問題。

減薪問題打擊士氣

受新冠肺炎影響，巴塞喺3月及5月先後向球員提出減薪建議，雙方第一次雖達成協議，但美斯對會長巴度美公開細節、擺球員上台表示不滿，第二次更全體拒絕再減方案，不和關係浮面，內部士氣唔慌好。

睇埋球場上表現，巴塞今季亦唔算理想，聯賽兩循環鬥死敵皇馬只得1和1負，如果最終同分計對賽肯定蝕底，而且巴塞13場作客聯賽僅5勝3和5負，比起上季全季11勝6和2負，今季作客失分已超越上季，欠缺王者霸氣。原本因傷有機會提早收咧嘅蘇亞雷斯雖已康復，但狀態係點仲係未知數，而且巴塞主力骨幹年紀偏大，美斯、蘇亞雷斯、布斯基斯及碧基都已3字頭，一旦受傷或有疲態，後備席上亦冇足夠實力球員填補，面對未來一個月嘅密集賽程唔易應付。

皇馬小將冒升牌面佔優

皇馬停擺前4場聯賽雖然僅得1勝，不過唯一擊敗嘅對手正正就係巴塞隆拿，信心提升不少，而且呢場勝仗睇到幾名小將，包括雲尼斯奧斯祖利亞、費達歷高華維迪表現愈嚟愈成熟，有足夠實力擔大旗，經停擺期調整可望重新振作，加上夏薩特、馬高阿辛斯奧都傷愈候命，板櫈深度比巴塞亦勝一籌。

皇馬今季表現最出色係後防線，停擺前27輪聯賽只失19球，係聯賽失波最少球隊，就算前線只有賓施馬單天保至尊，整體成績亦唔比巴塞遜色。

餘下賽程冇「硬嘢」

睇番兩軍餘下賽程，巴塞仲要硬撼西維爾、馬德里體育會等實力分子，而且佢哋餘下11輪有6場作客，以佢哋今季客場水準，面對馬略卡、切爾達及華拉度列等護級隊伍亦未可安枕；由於皇馬主場巴拿貝球場正進行翻新工程，加上重開後嘅西甲需閉門作賽，皇馬早前決定將今季餘下主場賽事，搬到原本B隊使用嘅迪史提芬奴球場進行，對於身經百戰嘅皇馬戰將相信影響不大，而且皇馬餘下對手實力較弱，單計聯賽排名最高只係第4位嘅皇家蘇斯達，論牌面皇馬絕對有機會後上奪標。