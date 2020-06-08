連續12場不勝　史浩克04搵魯爾回巢執教

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周一(8號)凌晨德甲大戰，近況極差嘅史浩克04作客只能1比1逼和柏林聯，雖然拎到復賽後嘅第1分，但球隊已經連續12場聯賽不勝，球會高層對教練大衞華拿嘅耐性已所剩無幾，據報史浩克04已經聯絡西班牙傳奇魯爾「救亡」，有意請呢位昔日球星回巢執教。

德甲重開後頭4場輸晒嘅史浩克04，今場11分鐘已經又犯錯失波，雖然韋斯頓麥堅尼喺28分鐘放冷箭追平，但史浩克04同柏林聯之後只係陷於低水平中場拉鋸，最終以1比1握手言和。史浩克04連續12場德甲不勝，只係錄得5和7負劣績。

據西班牙《阿斯報》爆料，史浩克04早前已經聯絡昔日球星魯爾，尋求幫球隊走出低谷嘅方法，消息指球會非常有興趣請魯爾回巢執教，呢位西班牙傳奇目前教緊皇家馬德里預備組，出戰西丙聯賽，而皇馬視佢為施丹未來嘅接班人。

至於德國《圖片報》亦透露，史浩克04本來有3個候選教練，包括魯爾、蘭歷克同夏辛侯迪，不過蘭歷克已經非常接近加盟AC米蘭，而夏辛侯迪上星期啱啱同修咸頓續約，意味魯爾將成為史浩克04唯一目標。魯爾喺2010年至2012年間效力史浩克04，期間幫球隊拎到德國盃同德超盃冠軍，深受球迷愛戴。