皇馬分AB隊迎密集賽程　三叉戟曝光

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

西甲今個星期重開，球隊面臨36日踢11場嘅超密集賽程，據西班牙《阿斯報》消息，皇家馬德里教練施丹將會利用球隊兵多將廣嘅優勢，將25名球員分成A隊同B隊，按每場戰術等需要輪流出賽，減低球員受傷風險，亦可以喺體能上面佔上風。事實上，施丹喺2016/17球季已經採用過類似戰術，當年以艾斯高、艾華路莫拉達、占士洛迪古斯等組成嘅B隊表現突出，令主力球員可以有充分休息，最終拎到西甲同歐聯雙冠王。

隨住施丹近期提升操練級別，佢心目中嘅理想A隊陣容亦都曝光，其中前線三叉戟亦曝光！《阿斯報》爆施丹心目中嘅最佳組合，係賓施馬、夏薩特同馬高阿辛斯奧組成，呢個三叉戟亦係施丹上年7月第1場季前熱身賽所排出嘅組合，可惜馬高阿辛斯喺第2場季前賽就重傷「收咧」，依家聯賽停擺令佢有機會「翻生」，施丹終於有機會時隔11舍月再排出佢嘅「夢幻組合」。

【皇家馬德里A隊】

泰拔高圖爾斯

丹尼爾卡華積‧沙治奧拉莫斯‧華拉尼‧馬些路

費達歷高華維迪‧卡斯米路‧艾斯高

馬高阿辛斯奧‧賓施馬‧夏薩特

【皇家馬德里B隊】

艾路拿

艾達米列達奧‧拿祖費南迪斯‧查維靴南迪斯‧費蘭特文迪

占士洛迪古斯‧卻奧斯‧莫迪歷

雲尼斯奧斯祖利亞‧洛迪高高斯‧加里夫巴利