【東網eClass】把握最後機會 上堂喇！
2020年06月08日 12:00
東網電視更多新聞短片
直播link: http://tv.on.cc/sportlive
「東網eClass - 直播互動課堂」今日再度開課，各位想增進球投的朋友要把握最後機會！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，自5月以來推出的籃球體適能網上課程，首10個課堂都獲得不俗反應，令學童們於疫情下能夠安坐家中仍能接受訓練！來到課程最後一周，大家記得今個下午3時繼續準時上課，將由教練李建樂、以及嘉賓蘇伊俊攜手任教。
今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。
東網eClass：
Nike Sports Camps x GMF Sports Academy
籃球體適能網上課程
日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）
逢周一及周四
時間：15:00 - 15:30
價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）
平台：東網on.cc
對像：6-12歲學童
第11堂
日期：2020年6月8日(一) 15:00
教練: 李建樂
嘉賓：蘇伊俊