【東網eClass】把握最後機會　上堂喇！

「東網eClass - 直播互動課堂」今日再度開課，各位想增進球投的朋友要把握最後機會！這個由Nike Sports Camps x GMF Sports Academy攜手合作，自5月以來推出的籃球體適能網上課程，首10個課堂都獲得不俗反應，令學童們於疫情下能夠安坐家中仍能接受訓練！來到課程最後一周，大家記得今個下午3時繼續準時上課，將由教練李建樂、以及嘉賓蘇伊俊攜手任教。

今次「東網eClass 」收費$100一堂，而一次過購買6堂更有折扣優惠（$540），同時亦可獲得GMF常規籃球課程電子優惠券$500（適用於新會員申請或課程報名）。為了關顧更多小朋友能夠參與教學，on.cc東網今次亦為本地中小學學童，每周提供約20個免費學習名額，為求學童在「疫境」強身健體之餘，亦可以提升英語水平。

東網eClass：

Nike Sports Camps x GMF Sports Academy

籃球體適能網上課程

日期：2020年5月4日 (一)至6月11日（四）

逢周一及周四

時間：15:00 - 15:30

價錢：$100 (一堂)、$540（六堂）

平台：東網on.cc

對像：6-12歲學童

第11堂

日期：2020年6月8日(一) 15:00

教練: 李建樂

嘉賓：蘇伊俊