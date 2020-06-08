足總審計處報告　胡子慶承認審核年報疏忽　

立法會帳目委員會周一(8日)繼續就審計處七十四號報告書中提出關於足總的管治問題，繼續進行公開聆訊，其中有份出席的足總秘書處機構管治總監胡子慶，承認處理審核年報工作時有疏忽。另外「財務及策略委員會」（FSC)被分拆的決定，亦被議員質疑欠缺正當性，甚至有可能違憲。

來到第三次公開聆訊，議員繼續就足總審計委員會2015至2019年間未能成會的情況提出質問，足總總幹事袁文川解釋當時有將問題，以提示方式向足總董事局作出反映，但就未能於會上交出相關會議記錄。陳淑莊追問時，引用足總年報中的企業管治概述條文，指出審計報告需經過「財務小組」和「審計委員會」批核，質疑在審計委員會多年沒有開會的情況下，為何依然能通過審計報告，胡子慶指當時條文未必準確，承認自己審視文件時有疏忽：「睇文件睇得唔夠仔細。」回應引起現場譁然，胡更被帳委會主席石禮謙批評未有盡責，後者提醒足總主席貝鈞奇，日後批示文件時不要「亂簽」，切忌輕易信人。

其後帳委會副主席梁繼昌，質詢有關足總轄下「財務及策略委員會」多年來的組織問題。根據足總憲章，「財務及策略委員會」為足總7個常務委員會之一。惟足總自2011年起，考慮到「財務及策略委員會」（FSC)所處理的財務和策略屬不同類型事務，需要分開會議討論處理，遂將FSC分拆成「財務小組」及「策略小組」兩個小組（sub committee），但遭陳淑莊質疑該架構調整的決定，未經民政事務局批准。梁繼昌指出，常務委員會屬根據憲章組成的組織，將其「分家」等於違憲，在法律上亦更加不容許。袁回應指一直以來不知道這種做法屬違反會章，並多謝議員提醒。石禮謙批評袁文川作為足總一位受薪高層，理應熟悉憲章，絕不能以「唔知道」作辯解，更直指足總行政混亂：「你哋做嘢完全冇規冇矩，鍾意點做就點做。」

此外梁繼昌亦發現，另外一個非常務委員會——「市務及傳訊委員會」，自2011年成立以來缺乏列明的職權及工作項目，更在2014至18年期間完全沒有會議紀錄。袁文川解釋，2014至15年無開會是因為時任委員會主席全年告假。2015至16年換屆後，新任主席曾召開過會議，但因為形式與一般會議不同，加上會議場地並不在足總，導致紀錄殘缺。其後該位主席更在2018年辭任董事，直至去年董事局換屆才重新召開會議。梁繼昌批評，「市務及傳訊委員會」多年來無明確功績，形同虛設，董事會設定新委員會時，應視乎其實際職能及效率才決定。

足總主席貝鈞奇續稱，該委員會成立原意，是透過吸納社會不同界別的知名人士，來爭取更多贊助或捐獻，因此許容他們以非正式形式開會。惟梁繼昌根據足總的實際收入表，直指這種模式並沒有顯着成效：「從門票、贊助等等嘅收入，除2014至15年後一路落都係少得可憐，做咗咁多嘢，成立小組都係得單位數嘅百分比，真係唔能夠接受。」他直言足總不能只「攤大手板問政府攞錢」，應設定有效及可行的方法尋求贊助。