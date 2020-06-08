專欄輪住嚟　呢3個都冇會簽咁奇？

祖連奴（左起）、慕沙和勞高，在上半季都有不錯嘅表現。 （資料圖片）

如無意外，港超聯將會喺8月中重開，踢埋下半季賽事佢，好多隊依家都好積極咁組緊軍。之前講過今季先嚟香港嘅新面孔，同將會喺8月夠期申請轉本地嘅巴西兵，大部份都有着落喇。今次就講吓3個喺上半季都有表現，但竟然到呢一刻都未有班落嘅「好波之人」。

今季前重投佳聯元朗嘅祖連奴，上星期已經同老婆Larissa飛返巴西，臨走前佢都有Send msg畀「大頭」，問我仲要唔要巴西咖啡，等遲啲佢返嚟攞畀我。咁開心？以為佢已經搵到新球會，但原來未！「未有呀！仲努力緊，我自己有問，法比奧亦幫緊我，但到上機前一刻都仲未有回音，但我唔會咁易放棄嘅，一定可以再返嚟香港。」祖連奴上半季喺「橙軍」踢咗12場正選4場後備，入咗5球，表現都算唔錯，除非要求好高，如果唔係都應該有會搵嘅。

但講到應該，慕沙同勞高兩個更加應該有會搵！上星期二起程返巴西嘅慕沙，今季喺東方龍獅外借咗去香港飛馬，兩隊夾埋踢咗11場正選3場後備，總共入咗7球，當中包括喺「足總盃」8強戰5比4淘汰佳聯元朗，個人獨取4球兼做埋MOM，踢法非常實際，巨型班可能未必啱發揮，但中型班絕對啱使。

勞高上半季喺和富大埔踢得唔算多，各項賽事夾埋踢咗10場正選4場後備，入咗3球。佢有幾好波，隻左腳有幾堅，唔使「大頭」多講，佢最值租係喺8中就可以申請轉本地，但奇怪嘅係到呢一刻佢都仲未有班落，其實會唔會已經有會簽咗佢，只係我唔知咋？

大頭