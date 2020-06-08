邊樣最似陳7？朱偉鈞你問佢答

今次【我撐同球員傾吓偈】，「大頭」搵嚟外表神高神大嘅愉園年輕中鋒朱偉鈞，親自回答球迷朋友嘅問題，被譽為「陳肇麒接班人」嘅佢點睇自己呢個稱號？佢又覺得自己同「陳7」邊度最似呢？

Ｑ：好多人話你同陳肇麒好似，甚至話你係『新陳7』。你對於呢個稱號有冇感到些少壓力？點睇呢個稱號？踢法上，你覺得自己同佢有咩相同嘅地方？自己有咩地方要改善？

朱偉鈞：有我都係用平常心去睇呢個稱呼，又唔會話有啲咩壓力嘅，相同嘅地方可能係大家都係華人踢前鋒，而且大家都有1米85咁上下高度。自己要改善嘅地方有好多，最主要嗰幾樣係跑動範圍、爆炸力同制空能力等等。

Ｑ：我覺得你幾有潛質成為出色嘅中鋒，會唔會搵『陳7』過你兩招？

朱偉鈞：首先多謝你先，如果有機會同佢同隊，一定唔會叫佢淨係教我兩招咁少！應該有排學！

Ｑ：有冇諗過練大隻啲，加強彈跳力同頭槌，向香港第一中鋒呢個目標進發？

朱偉鈞：呢幾樣會係需要重點加強嘅，特別係制空能力， 因為呢樣係香港本地球員比較弱嘅一環。

Ｑ：當初幫愉園奪得丙組聯賽冠軍，之後『升呢』上港超效力夢想，今季重返愉園同班舊戰友重逢，閣下點睇番呢段經歷？另外，去年『省港盃』港隊派U23出戰，最後贏得清脆利落，作為適齡球員，會否因為無自己份感到唔甘心？

朱偉鈞：首先，我會用『奇妙』形容段經歷，由U15開始踢車路士足球學校（香港）嘅隊友，由青年隊踢到上丙組，再去到職業賽事，我諗冇幾多個球員可以經歷到。至於第二個問題，老實講，一定會覺得有啲可惜，但咁樣反而刺激咗我要繼續努力，人哋唔選你證明自己仲有好多不足。

Ｑ：想問你有無座右銘或口頭禪呀？如果有，點解有呢？另外，至目前為止，最滿意自己嘅入球同賽事係？

朱偉鈞：之前Jordan（林樂勤）有個訪問，佢話：『踢波一定有起有跌，最緊要唔好放棄』，呢一句令我好深刻，所以成日都攞嚟警惕自己。講到最滿意自己嘅入球同賽事，『菁英盃』分組賽首圈對和富大埔贏4比2嗰場波，自己有個遠射嘅入球同助攻，呢場波暫時最滿意。

Ｑ：請問你喺足球事業方面有咩夢想同目標？

朱偉鈞：足球事業嘅夢想，係喺香港以外嘅地方落班，想挑戰外邊嘅水平，仲有攞港超或盃賽冠軍。目標就係入多啲波，幫到球隊同埋入選港隊。

Ｑ：今季加盟愉園同喺夢想FC嗰陣有咩分別？

朱偉鈞：嚟到愉園出場機會多咗，信心都增強咗好多。同埋開始摸索到比賽嘅節奏，多咗出場自然發揮得好過喺夢想FC。

Ｑ：你嘅嗜好係乜？擅用邊隻腳？

朱偉鈞：平時喺屋企鍾意聽吓歌、睇吓劇，呢排疫情鍾意係屋企煮嘢食。右腳比左腳擅長。

Ｑ：林樂勤：請問林樂勤同謝家榮，邊個靚仔啲？

朱偉鈞：你講邊方面先？外表嘅話『家榮』靚仔啲。

Ｑ：謝家榮：請問謝家榮同林樂勤，邊個靚仔啲？

朱偉鈞：畀吓面Jordan（林樂勤）好唔好？

Ｑ：你覺得U17歐洲國家盃冠軍成員加維蘭同香港華人前鋒嘅分別喺邊度？有冇從佢身上偷到師？

朱偉鈞：我覺得加維蘭同香港華人前鋒最大嘅分別，係在於佢喺球場做每一樣嘢嘅時間都好準，例如出嚟攞波、走位入楔等等。每一日練波我都喺佢身上面學到啲嘢，佢都教識咗我好多嘢，例如有好多我自己留意唔到嘅嘢，佢係一個唔錯嘅學習對象。

Ｑ：彭超然：覺唔覺得自己好似漆黑中嘅螢火蟲？

朱偉鈞：老實講唔覺，我都算黑吓，喺漆黑中邊會見到我？

Ｑ：林樂勤：入球之後個心心手勢係咩意思呀？

朱偉鈞：送畀一直好支持我嘅人。

Ｑ：你嘅偶像係邊個？覺唔覺得可以喺愉園隊中嘅外援前鋒（例如加維蘭同拉高域）身上學到啲咩？

朱偉鈞：我冇一個特定嘅偶像要去模仿，每一個前鋒都有我值得學習嘅地方，喺佢兩個身上都學到好多嘢，例如點樣攞位、走位同入楔等等，其實仲有好多好多，佢兩位都係好值得學習嘅對象。