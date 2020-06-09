羞辱式續約條文　皇馬逼走隊長拉莫斯

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

皇家馬德里隊長拉莫斯同球會續約一事有發展，西班《阿斯報》喺頭版頭條報道，「銀河艇隊」只係為拉莫斯開出一份短期減薪合約，皇馬唔畀佢喺球會踢到掛靴，拉莫斯步卡斯拿斯同希亞路後塵，同球會不歡而散。

「沙拉」同皇馬合約下年就到期，但皇馬一路採取拖字訣，拉莫斯嘅經紀人哥哥雷內一路都表示皇馬舉動「太奇怪」，依家終於等到回音，不過皇馬只肯同拉莫斯續約1年，新約喺2022年就完，而且希望佢減薪，仲唔擔保會再續約，或者之後喺皇馬撈到一官半職，即係話，拉莫斯唔可以喺皇馬掛靴，對於效力咗15年嘅忠臣嚟講，簡直係侮辱。

拉莫斯雖然貴為皇馬功勳隊長，但上年歐聯16強主場以1比4大敗於阿積士腳下，被淘汰出局，賽後皇馬更衣室發生激烈爭辯，當時拉莫斯同皇馬主席皮里茲爆發口角，互相指罵，最後拉莫斯氣憤掟低一句：「你可以計埋啲人工畀我，我即刻走。」為離隊一事埋下詐彈。

至於拉莫斯下一站會去邊，雖然碧咸好想搵佢幫手，但「沙拉」覺得自己仲有喺歐洲立足嘅能力，想加盟踢歐聯嘅球會，祖雲達斯同PSG都有望簽佢，其中「免簽王」祖雲達斯機會最大。

皮里茲雖然好鍾意簽星，但一直對隊長採「用完即棄」嘅冷血態度。2015年夏天，卡斯拿加盟波圖，在告別皇馬嘅記者會上，皇馬冇派任何人陪佢，自己唱獨腳戲，後尾礙於輿論壓力，皮里茲先補搞一個告別儀式。之前亦有2010年試過，原本簽咗終身約嘅魯爾同古迪，喺摩連奴入主後即刻走人。2003年皇馬就撤回希亞路嘅合約，因為呢名西班牙鐵衞質疑皮里茲炒教練迪保斯基嘅決定。