麥巴比身價冠球壇　「美C」跌出20大

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國際體育研究中心（CIES）最新5大聯賽身價榜出爐，巴黎聖日耳門前鋒基利安麥巴比一如所料繼續排榜首，第2至5位都係英格蘭球員，反而兩大球王美斯及基斯坦奴朗拿度都跌出20大，C朗更已經跌到去第70位，球壇真正嚟到改朝換代嘅日子。

各大球星最近報價都因為肺炎疫情下跌，不過21歲嘅麥巴比「抗跌力」強，只由2.65億歐元下跌至2.59億歐元，成為當今球壇最貴球員。第2至5位都係英格蘭球員，順序係史達寧、查頓辛祖、阿歷山大阿諾特同拉舒福特，值得留意嘅係，除咗史達寧係25歲，其餘都未夠23歲。

至於兩大球王身價，已經好難同班後生仔比較，美斯只以1億歐元排在第22位，C朗仲大鑊，現時身價估值得6,280萬歐元，排第70，唔多唔少同二人已經步入職業球員生涯尾聲有關。

5大聯賽球員身價估值排行榜頭10位

1.基利安麥巴比 2.59億歐元

2.史達寧 1.95億歐元

3.查頓辛祖 1.79億歐元

4.阿歷山大阿諾特 1.71億歐元

5.拉舒福特 1.52億歐元

6.穆罕默德沙拿 1.45億歐元

7.沙迪奧文尼 1.39億歐元

8.基沙文 1.36億歐元

9.艾方素戴維斯 1.34億歐元

10.哈利卡尼 1.19億歐元