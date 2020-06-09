英冠6.20重開　富咸火併賓福特打頭陣

英超已經落實下周三（17日）重開，英冠亦正式宣布復賽秩序，下周六（20日）將一口氣上演11場第38輪賽事，打頭陣會係香港時間晚上7點半開波嘅富咸主場對賓福特，兩隊目前分別排喺聯賽榜第3、第4位，呢場勝負直接影響雙方升班機會，至於喺榜首列斯聯就會喺周日（21日）獨腳戲作客鬥卡迪夫城。英冠停擺前各隊已進行37輪比賽，列斯聯暫時以71分領導群雄，西布朗則以1分落後居次，唔計升班附加賽各隊仲有9輪比賽，暫定7月22日煞科。

此外，由於歐洲足協指定各國要喺8月3日前遞交下季歐洲賽參賽名單，所以法聯盃及法足盃決賽勢必要喺8月3日前舉行。已經奪得聯賽冠軍嘅巴黎聖日耳門仍（PSG）有機會力爭「三冠王」，佢哋兩場決賽分別會喺法聯盃鬥里昂、法足盃鬥聖伊天，勝方可以獲得來季歐霸參賽資格，如果PSG捧盃，歐霸資格便會由聯賽第5名或第6名補上。

英冠重開首輪秩序

20/6(六) 7:30pm 富咸 Vs 賓福特

20/6(六) 8:00pm 米禾爾 Vs 打比郡

20/6(六) 10:00pm 布力般流浪 Vs 布里斯托城

20/6(六) 10:00pm 哈特斯菲爾德 Vs 韋根

20/6(六) 10:00pm 侯城 Vs 查爾頓

20/6(六) 10:00pm 盧頓 Vs 普雷斯頓

20/6(六) 10:00pm 米杜士堡 Vs 史雲斯

20/6(六) 10:00pm 昆士柏流浪 Vs 班士利

20/6(六) 10:00pm 雷丁 Vs 史篤城

20/6(六) 10:00pm 錫周三 Vs 諾定咸森林

20/6(六) 10:00pm 西布朗 Vs 伯門翰

21/6(日) 7:00pm 卡迪夫城 Vs 列斯聯

註：前者主場，開賽為香港時間

各聯賽及主要錦標最新進展

1.西甲、西乙：落實6月11日重開

2.意甲：落實6月20日重開，6月12日踢意盃

3.瑞超：6月14日開咧

4.挪超：6月16日開咧

5.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

6.俄超：落實6月19日重開

7.英冠、英甲：英冠落實6月20日重開、英甲未定

8.美職：計劃6月24日復賽，正考慮新賽制方案

9.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

10.亞冠盃：暫定7月重開

11.澳職：計劃7月中重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：有待落實

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.巴省聯：暫停至另行通知

17.中冠盃：暫停至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

19.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

20.英乙：球會通過腰斬，待聯賽會及足總落實

21.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

22.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

23.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

24.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門及羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行