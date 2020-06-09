棍網球總會開班 助你投身體壇
2020年06月09日 20:08
東網電視更多新聞短片
前香港三項鐵人好手許煒森，將擔任課程主持。
想增值自己及投身體育行業，依家有機會嘞！香港棍網球總會旗下的「Project LaX Move」計劃，鼓勵16至30歲人士投身體育行業，設有多項課程如商務英語、運動市場推廣、活動管理等，而多位體育專業人士包括香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德博士、前香港奧運游泳代表劉彥恩，以及前香港三項鐵人運動員許煒森等，將主持課程。
該計劃由香港棍網球總會聯乘「飛越啟德」基金會主辦，將於今年9月至明年6月分兩階段舉行，目標每階段收生30人，截止報名日期為2020年8月31日（網頁 http://www.hklax.org）。課程內容包括：活動策劃管理、運動創傷、運動市場學、教練培訓、裁判培訓等，旨在發掘學員的潛能，為他們提供體育行業的職業培訓，為未來鋪路。棍總更會在學員中挑選兩位表現傑出的學員，擔任明年香港棍網球公開賽或暑假賽事的活動助理，並頒予港幣2000元獎學金。
是次計劃更邀請本港體壇多位成就傑出的人士主持課程，其中雷雄德博士將會主講有關體育行業的前景出路以及進修途徑，而目前於新世界發展有限公司市務部任職的前香港奧運游泳代表、亞運獎牌得主劉彥恩，以及前三項鐵人運動員許煒森將會主持運動市場學的相關課程。
支持本地運動齊去「睇體」！
東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！
Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！