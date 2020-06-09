棍網球總會開班　助你投身體壇

想增值自己及投身體育行業，依家有機會嘞！香港棍網球總會旗下的「Project LaX Move」計劃，鼓勵16至30歲人士投身體育行業，設有多項課程如商務英語、運動市場推廣、活動管理等，而多位體育專業人士包括香港浸會大學體育及運動學系副教授雷雄德博士、前香港奧運游泳代表劉彥恩，以及前香港三項鐵人運動員許煒森等，將主持課程。

是次計劃更邀請本港體壇多位成就傑出的人士主持課程，其中雷雄德博士將會主講有關體育行業的前景出路以及進修途徑，而目前於新世界發展有限公司市務部任職的前香港奧運游泳代表、亞運獎牌得主劉彥恩，以及前三項鐵人運動員許煒森將會主持運動市場學的相關課程。

支持本地運動齊去「睇體」！

東網體育FB同你追實體壇每個精彩時刻！

Follow東網體育IG一齊撐本地運動員！