見證公牛湖人王朝 「眼鏡蛇」格蘭唔係配角

「眼鏡蛇」格蘭可能是紀錄片《最後一舞》中的大配角，但他仍然是「公牛王朝」不可缺少的功臣。1987年他在選秀大會中以第10順位被公牛選中，17年職業生涯收穫4座冠軍，見證了湖人接棒公牛建立新王朝，絕非只是米高佐敦的陪襯品。

從不臣服「波神」之下

「波神」米高佐敦出名對隊友要求甚高，訓斥隊友的畫面幾乎在每集《最後一舞》都見到，格蘭亦是「受害者」之一，更中一集說到佐敦因為格蘭在某場賽事表現很差，竟叫空姐拿走他的飛機餐，並道：「不要給他食物，他不配。」

斥《最後一舞》大話連篇

然而，格蘭特近日在《ESPN》電台節目上，主動說起這件往事，「隨他喜歡說甚麼故事都可以，但我也有要說的話：如果他當年真的拿走了我的食物，我肯定會打他『一鑊甘』！那就不會再有『Air Jordan』，肯定不會有6個冠軍了。」對於這套紀錄片，格蘭大表不滿，直言佐敦「大話連篇」：「我會說是很有娛樂性，但作為他的隊友都知道，當中90％的內容卻是亂講一通。他對我有甚麼不滿，就應該像個男人解決。」

招牌眼鏡激勵「四眼仔」

對於在內線搏鬥搶籃板的格蘭，「大近視」足以影響其球場表現。眼科醫生David Orth表示，格蘭的視力僅僅足夠駕車，1991年建議他戴有度數的護目鏡比賽，「不戴眼鏡的話，他就會完全失去距離感。我擔心比賽去到危急關頭時，他未能發揮到最大功效。」事實證明醫生說的話有道理，1991年總決賽對湖人的Game 1，格蘭選擇不戴眼鏡上場，結果表現相當糟糕，幸好他在Game 2改變主意，最終順利贏下個人首隻冠軍指環，而護目鏡自此成為格蘭的標誌。

其實離開公牛後，格蘭已接受激光矯視手術，毋須再戴眼鏡上陣，但他照樣架起沒有度數的護目鏡落場，背後原來有個溫暖故事：「家長們都來多謝我，因為他們的孩子以往戴眼鏡做運動都會被人嘲笑，所以我希望讓他們覺得戴眼鏡也可以很酷！」結果為了鼓勵一班「四眼仔」，格蘭保持「眼鏡蛇」形象直到退休，甚至連網民看《最後一舞》時，都說認不出現在的他。

眼鏡蛇Vs妖蟲誰勝誰負？

「眼鏡蛇」格蘭和「妖蟲」洛文是公牛兩個王朝的成員，兩位大前鋒都是佐敦、柏賓之後的第三人。

防守方面，洛文是能夠名留史冊的籃板球專家，在公牛3季之中平均每場抓下15.3籃板，而格蘭只有1991至92賽季場均籃板數達雙位數，但已是該季全隊之冠。進攻方面，「眼鏡蛇」大幅拋離洛文，可靠的中距跳投令他在公牛首個三連霸平均至少得12.8分，而專責防守的洛文則只有場均5.5分，罰球方面格蘭更勝一籌，命中率達到70％，比洛文高出15％。格蘭交出全能表現，洛文則在擅長的領域達至頂尖水平，未知球迷會投誰一票呢？

冇聽奧尼爾電話畢生留憾

格蘭的17年NBA生涯中，公牛只佔去頭7年。1994年他來到奧蘭多魔術，在1995年東岸四強更與公牛正面交鋒，迎來拋出一句「I'm Back」、從棒球回歸NBA的米高佐敦。其魔術隊友夏達威爆料，格蘭當年因未獲續約與公牛不歡而散：「他恨不得要打倒他們。」格蘭與奧尼爾組成的內線組合正好擊中公牛的弱點，加上夏達威送上源源不絕的火力，復仇機會來了。《最後一舞》收錄了這段「眼鏡蛇復仇戰」，格蘭在Game 5特別神勇，主場轟入全隊最高24分外加11籃板，帶領魔術贏得關鍵一戰，最後更以4比2進身總決賽。「眼鏡蛇」擊敗公牛後激動地揮動毛巾的一幕，連「籃球之神」都成了配角。

2000年湖人重逢摘第4冠

其實格蘭帶着三隻冠軍戒指來到魔術，自然被視為「老大哥」，連奧尼爾計劃離隊前，也曾致電他尋求意見。格蘭一臉認真地說：「我永遠不會忘記此事，他打了兩、三次電話給我，如果我接了那通電話，故事可能就不一樣了。如果我有聽電話，我會求他、不惜跪在地上求他留隊。」奧尼爾過檔湖人與高比拜仁結成「OK組合」，在聯盟呼風喚雨，2000年季初格蘭由超音速轉會湖人，與「巨無霸」故劍重逢，並以正選身份贏得其NBA生涯第4冠，成功在另一個王朝留下歷史足印。

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