「星星伴轉型」學長計劃　引領運動員投身社會

為協助香港退役運動員轉型及發展第二事業，香港運動員就業及教育計劃（HKACEP）去年首推「星星伴轉型」學長計劃，由八名來自不同行業的著名退役運動員擔任學長，協助學員適應轉型期，經過一年的學習與磨合，已經進入「收成期」，學長們更寄語剛退役的學員們要保持毅力實踐自己的方向。

李穎詩盼學員不再感孤單

作為其中一位星級「學長」的前香港亞運游泳接力銀牌得主李穎詩（Vivian），15年前創辦體育公關公司，負責過渣打馬拉松、維港泳等多個大賽，她希望透過「學長計劃」讓學員在轉型路上不再孤單：「轉型正如預備一個大賽一樣都需要計劃，如果可以給運動員信心，讓他們知道退役後都有出路及支援，他們就可以專心做好運動員。」公關不時因應突發情況「拆彈」，Vivian笑言，「貪玩 、勇於挑戰的學員頗適合這行。」

鄭芷婷陳巧恩培育下一代

為期兩年的「星星伴轉型」計劃，讓新退役運動員與著名退役運動員組成小組，透過互動、經驗分享，讓學員更有信心在職場上發揮所長。前香港女欖代表鄭芷婷及空手道搏擊隊成員陳巧恩就是李穎詩的學員，Vivian大讚兩位都有自己的想法之餘亦樂於學習新事物：「工作到不同階段會有不同挑戰，始終我比他們行快10幾年，她們的路我都走過，可以給她們一些意見、選擇。」

去年退役的鄭芷婷（Candy）慶幸自己成為第一代香港全職女子欖球員，實現了兒時的夢想，目前她在香港欖球總會工作，繼續為青訓發展出一分力。 透過「學長計劃」，Candy坦言獲益不少，從Vivian身上學習溝通技巧外，去年亦有機會參觀世界海岸賽艇錦標賽，見識到如何與多方協調以營運世界大賽。至於曾代表香港空手道搏擊隊出戰過無數國際賽的陳巧恩，退役後任職寶覺中學體育推廣主任，成功將空手道帶到校園，「眼見學生由零開始接觸空手道，到屢獲佳績，自己都為他們感到自豪。」她表示透過計劃可以問學長意見，一起分析和討論，例如向教育子女極具心得的Vivian取經，學習如何與年青人相處，對現職幫助不少。

《愛．回家》Andy：最緊要有毅力

另一位多才多藝的學長崔錦棠（Tony）憑劇集《愛．回家》經理「Andy」一角成功入屋，他曾經代表香港出戰多個三項鐵人亞洲賽，退役後他仍然心繫體育，先後做過體育記者、編輯及足球評述員，近年毅然發展演藝事業。不只是學員單方面「學習」，「棠哥」表示從兩位學員身上看到昔日充滿幹勁的自己：「我的演員生涯目前是學界水平，希望終有一日達至『香港隊』水平。」他寄語他們保持運動員的毅力尋找自己的方向，「他們都順利投身不同界別，證明運動員轉型沒有一個特定框架。」

梁金輝盧廷軒積極進修

至於曾入選香港足球奧運代表隊的梁金輝和東亞運花式單車金牌得主盧廷軒在學長崔錦棠身上獲取了寶貴經驗。前者退役後半工讀完成「屋宇裝備工程」課程，由做學徒到做師傅、裝修公司老闆，他形容每個階段都是全新挑戰。他感激Tony的鼓勵及HKACEP獎學金令他有機會一圓「大學夢」，現修讀香港教育大學教育榮譽學士（專業及職業教育）課程。盧廷軒同樣是HKACEP獎學受惠者，於HKU Space完成體育及康樂管理學士學位課程。他表示希望向「學長」崔錦棠學習，作多方面發展：「未來我會繼續進修讀碩士，自己近年成立了表演團體，希望集合不同表演類型的運動員做更多分享及表演。」

幾位學員在學長的鼓勵及指導下，已順利地開展轉型生涯，向人生下一個目標進發，稍後他們還會在結業禮上分享過程與成果。

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