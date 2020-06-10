【德國盃】強攻法蘭克福　拜仁主場大開殺戒

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德國盃續演4強，今晚爆發德甲內訌，衞冕嘅拜仁慕尼黑主場迎戰前屆盟主法蘭克福。拜仁今季力爭3冠王，於停擺前後連場報捷，攻擊極為強勁，不過法蘭克福為爭下屆歐霸入場券，勢同拜仁鬥攻力爭殺入決賽，加上兩軍近年碰頭例演大騷，中位數3.5球入球大熱得有道理。（香港開電視77台、有線661及601台周四凌晨2時45分直播）

拜仁自漢斯弗利克接掌後重上正軌，喺佢領軍之下，各項賽事錄得23勝1和2負，包括自5月聯賽重開後5連勝狂轟17球，盡顯強勁鋒力及德甲統治力。漢斯弗利克嘅領軍成績，更打破由名帥哥迪奧拿當年執教拜仁時，頭25場錄得21勝嘅紀錄，認真威水。

呢支德甲班霸除咗波蘭前鋒羅拔利雲度夫斯基保持射手本色，翼鋒湯馬士梅拿、基拿比助攻不斷，兩閘班捷文柏華特同艾方素戴維斯亦頻有進帳，難怪各項賽事加埋入球過百，距離捧起聯賽冠軍獎盃只係時間問題，此外拜仁喺歐聯首回合領先車路士3比0，亦好大機會殺入8強，為再圓3冠夢，德國盃當然不容有失。

對賽往績多入波

至於對手法蘭克福近況亦唔算太差，佢哋近3場賽事2勝1負，前鋒安達施華自聯賽重開後5戰入4球，連後備前鋒伊辛卡亦有貨交，上周中補賽作客雲達不來梅，後備入替17秒即入波，創下德甲後備落場最快入球紀錄，鋒線全面撻着。

由於法蘭克福喺聯賽只排第11位，想來屆出席歐洲賽進軍歐霸，唯一途徑係贏得今屆德國盃；前屆法蘭克福正正喺決賽擊敗拜仁捧盃，所以今場4強戰唔怕同拜仁鬥攻。雙方近7次交鋒有6次開4球或以上，包括上月聯賽拜仁大勝5比2，今場必定係入球騷，中位數3.5球入球大必捧。