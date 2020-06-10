英甲英乙腰斬　高雲地利洛達咸升班

英超正準備下周三（17日）重開，但英甲及英乙球會周一進行投票，決定提早結束賽季，以平均分定名次。本身於英甲以34戰得67分排榜首嘅一哥高雲地利順利成為冠軍，聯同第2位嘅洛達咸來季直升英冠；附加賽資格則出現戲劇性結果，由於第3至8位共6支球隊相差只有1分，不過第8位嘅韋甘比場數較少，計算平均分後升上第3，將與牛津聯、樸茨茅夫、費列活特進行附加賽，爭逐最後一個升班席位。

至於英乙停擺前克魯與史雲頓同得69分，克魯得失球差較佳排第一，不過由於史雲頓少踢1場，計算平均分結果由史雲頓封王。克魯則與普利茅夫來季升上英甲，4至7名嘅埃克塞特、車頓咸、高車士打及諾咸頓踢附加賽爭升班；英甲、英乙附加賽日子待定。

艾美恩斯、圖盧茲上訴成功或留法甲

此外，法國行政法院當地時間周二(9日)就里昂、艾美恩斯及圖盧茲對法甲腰斬嘅上訴作出裁決，法院確認法甲提早結束決定有效，否決咗里昂提出聯賽重開或進行附加賽嘅要求，不過判詞中認為冇足夠理據支持艾美恩斯及圖盧茲需要降班，所以要求法國聯賽會暫緩降班，並重新考慮保留兩隊嘅法甲席位。

法國聯賽會及法國足總表示已獲悉有關要求，將會認真考慮有關安排，由於法國聯賽會早前已宣布法乙冠、亞軍羅連安特及朗斯來季可以升班，所以下季法甲有可能會增至22隊角逐，預計本月底將會有結果。

各聯賽及主要錦標最新進展

1.西甲、西乙：落實6月11日重開

2.意甲：落實6月20日重開，6月12日踢意盃

3.瑞超：6月14日開咧

4.挪超：6月16日開咧

5.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

6.俄超：落實6月19日重開

7.英冠：落實6月20日重開

8.美職：計劃6月24日復賽，正考慮新賽制方案

9.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

10.亞冠盃：暫定7月重開

11.澳職：計劃7月中重開

12.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

13.法足盃、法聯盃決賽：有待落實

14.巴甲：延遲開咧

15.智甲：暫停至另行通知

16.巴省聯：暫停至另行通知

17.中冠盃：暫停至另行通知

18.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

19.英甲、英乙：宣布腰斬，高雲地利、史雲頓分獲英甲及英乙冠軍

20.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

21.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

22.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

23.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

24.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門、羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

25.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

26.歐國盃：延至明年6月11日舉行

27.美洲盃：延至明年6月11日舉行