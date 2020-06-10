專欄輪住嚟　大家到時記得投票啦！

之前都同大家講過，雖然本地波停咗，但因為報紙嘅版位依然喺度、「我撐本地波」facebook同IG依然要Update，所以我哋喺球隊冇波練、冇比賽嘅情況下，每日仍然都要去「跑山」同「填海」。

除咗「跑山」同「填海」，「大頭」當然仲有其他嘢搞，其中一樣就係要諗掂個「最佳金球」同「最佳撲救」總選。由於疫情嘅關係，加上8月中復賽之後，新一季會緊接開波，本年度嘅「足球明星選舉」仲搞唔搞呢？但搞唔搞都好，我都希望可以Keep到「最佳金球」同「最佳撲救」兩個獎繼續有。

早排都有人提醒過我，個球季搞成咁，不如今季算，唔好再搞咩總選，費事吃力不討好。但我好唔想咁，雖然獎金唔多，但呢幾年見到得獎嘅球員，都會好開心，若果今季唔搞，球員就連少少嘅鼓勵都冇咩，堅唔想見到咁！

好開心，雖然疫情下各行各業都好困難，但連續冠名贊助咗幾季「最佳金球」同「最佳撲救」總選嘅車路士足球學校（香港），首領「Ben哥」已經答應咗會繼續支持，喺度一定要好認真，再一次講一聲多謝。雖然未知復賽嘅賽程係點，但暫定會喺定咗「8、9月」同「10、11月」嘅候選之後，連埋之前嘅每月候選，喺復賽完晒之後，再開始畀球迷去投票。今次投票期應該會長好多，有進一步嘅消息，我會第一時間更新大家，感謝支持。

大頭

【車路士足球學校（香港）ｘ on.cc東網】

候選「最佳金球」及「最佳撲救」

月份 最佳金球 最佳撲救

8、9 黃俊皓（香港飛馬） 陸平中（和富大埔）

10 雷傑名（香港飛馬） 屠俊翹（愉園）

11 許宏鋒（冠忠南區） 梁興傑（香港飛馬）

12 蘇沙（傑志） 袁皓俊（理文）

1 黎培基（愉園） 葉鴻輝（東方龍獅）

2 何振廷（和富大埔） 錢兆琛（和富大埔）

3 陳浩瑋（東方龍獅） 錢兆琛（和富大埔）

註：（ ）為該球員當時效力球會