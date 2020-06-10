轉會接受新挑戰　陳詠詩：有得踢就繼續踢

「真係冇諗過會踢到幾時喎！不過女仔踢波一定冇男仔咁，踢到幾十歲都仲有得踢嘅！有得踢嘅我都會繼續踢，不過冇理由變咗阿婆都走出街踢波！」在女子足球的世界，無論是球員壽命、關注度抑或待遇，均與男足差天共地，球員踢波純粹出於自己對足球的熱愛。曾代表香港南征北討的女足隊長陳詠詩，今季選擇接受新挑戰，由班霸公民轉投沙田，期望可以將自己的經驗傳給年輕球員外，亦可以跟一班由識於踢街場年代的好友們並肩作戰！

■文：何彥霆

「陳詠」今季由公民轉投沙田，就連球衣號碼亦由過往的6號轉為80號，寓意自己是「80後」的球員，亦對再次跟昔日踢街波的好友並肩作戰感興奮，無奈球季卻因新冠肺炎而告腰斬︰「我由踢葵青跟咗『Miss Chan』（公民主教練陳淑芝）到公民都踢咗好多年，離開並唔係唔鍾意本身嘅球隊，而係自己都學習咗咁多年，球隊都有好似『煒琪』（張煒琪）、『韋婉』（韋婉婷）不斷成長，佢哋都可以接手帶領其他新嘅青年球員。我都想去幫另一隊，而揀『沙體』（沙田體育會）嘅原因，係當中有一班都係80後、由十零歲踢街場大嘅波友，大家都好friend，可以自由啲踢，又或者將自己學到嘅嘢去幫佢哋手。咁啱佢哋轉咗教練會有啲唔同，我都想接受吓新挑戰！」

自本港女足聯賽於2012年由香港足總接管後，代表隊出戰國際友誼賽已逐漸增加，早前出外參與「土耳其盃」的香港女足，更有接近一半為U23或以下的球員在陣，「陳詠」對她們有不俗評價之餘，亦笑言羨慕一眾小將能夠早有如此寶貴的經驗︰「『土耳其盃』有啲年輕球員參與，佢哋升上嚟之前已經踢過國際賽，我見到佢哋係好有膽識嘅，係爭啲比賽經驗或者鬥心，但係個人技術全部都有，我諗未來嘅香港隊會愈嚟愈好。我覺得最重要係多咗梯隊，依家大概6歲或者8歲以下都已經有得踢，仲可以話係香港隊嘅培訓隊，對未來一定係好！上年聖誕班U12已經有得去俄羅斯比賽，我12歲嘅時候只可以喺街場踢波，想踢11人賽或者有正統嘅訓練更加唔使講！」

據足總年初公布的「展望2025策略計劃」所提及，香港女足訂下了進身「2030女子亞洲盃」決賽周的目標，雖然在決賽周參賽隊伍由8隊增至12隊的情況下，理應將會令女足入圍的機會大增，不過「陳詠」就認為不可掉以輕心，並強調賽前操練的重要性︰「機會的確係大咗嘅，但講真其實整個亞洲嘅足球都提升緊，譬如之前對過嘅菲律賓，6、7年前會炒佢哋幾球，但依家都互相拉近咗，我覺得我哋進步時，人哋都進步緊，但個訓練量係可以多啲，以前訓練『打游擊』嘅時候，喺臨出發比賽前會練得多啲，家陣有咗『FTC』（將軍澳足球訓練基地）個場，我哋反而就練得少咗，講真我哋唔會怕辛苦要練好多日，所以嚟緊『亞洲盃』要爭入決賽周，我覺得真係要喺訓練度加強！」

【陳詠詩檔案】

出生日期：1983年9月11日

身高：1米65

位置：防守中場

曾效力球隊：葵青、傑志、公民、日本足球學院

現效力球隊：沙田

球衣號碼：80

欣賞林嘉緯亦愛黃洋

作為港隊女足隊長，「陳詠」亦會留意男足及港超賽事，更視兩位中場球員為學習對象︰「港超的話我會鍾意睇林嘉緯，因為我覺得佢箍波能力好高，同埋佢又係中場位置，或者黃洋都有唔錯嘅防守能力！同埋『陳Sir』（陳曉明）幾年前都幫過沙體女足重整架構，曾經教過隊波一段時間，都同沙田有啲淵源，所以都會睇吓理文！」