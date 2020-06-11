西甲重開即爆最激打吡　西維爾主場剋迪

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停擺3個月嘅西甲今晚重開，即爆發最激塞維利亞打吡，由「3哥」西維爾主場火併死敵貝迪斯。雖然兩軍每逢打吡戰例搏甩髀，不過西維爾今季戰績遠勝死敵之餘，近年主場出擊亦剋死貝迪斯，為保住前4奪取下屆歐聯入場券，鬥心肯定十足，有力喺重開首仗打響頭炮，主勝值得捧場。（Now 632周五凌晨4時直播）

同其他同市死敵一樣，西維爾與貝迪斯牙齒印甚深，佢哋都視聯賽兩循環碰頭嘅打吡戰，係全季最重要嘅兩場賽事，因此每次交手都踢到飛沙劈石。但講到今季整體演出，西維爾更加平穩，依家以47分做緊「3哥」，甩開第12位嘅貝迪斯多達14分，單係停擺前4場聯賽，就取得2勝2和，包括勇挫基達菲及逼和馬德里體育會。

近5次地頭鬥貝迪斯4勝

雖然西維爾今仗有中場尼曼查古迪積停賽，不過隊中主力奧甘波斯愈踢愈好，聯賽已入10球，係今季西甲入球最多嘅中場，停擺前6場聯賽就入咗5粒兼交出1次助攻，實力有番咁上下，加上主帥洛佩特吉亦獲球隊續約3年，令士氣大振，主場出擊更加可以睇高一線。

貝迪斯係出晒名嘅西甲神經刀，今季兩戰皇家馬德里錄1勝1和未輸過，不過面對伊巴、CF格蘭納達、艾拉維斯及雷加利斯等弱旅都失分收場，翼鋒費基亞表現時好時壞，仲要靠38歲老將祖亞昆神來之筆打救球隊，停擺前7仗聯賽贏得1場，相當飄忽，難怪徘徊喺聯賽榜中游。

儘管西維爾位居第3位，不過只係領先「5哥」基達菲、「6哥」馬體會1分及2分，稍一不慎隨時跌出前4，為保下屆歐聯入場券必搏盡，何況近5次主場出戰打吡錄得4勝1負，擺明格食格，主勝有計。