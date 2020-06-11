前總理打造AC米蘭2.0　2大傳奇矚目加盟？

集多媒體分析、最強資料庫及第一手資訊於一身，即上《彩報》：

意大利丙組聯賽早前宣布球季腰斬，A組榜首蒙沙(AC Monza)正式升上意乙，即時成為意大利球壇熱話。蒙沙嘅班主係曾經開創AC米蘭王朝嘅傳媒大亨、前意大利總理貝魯斯干尼，佢入主2年即刻帶領球隊時隔20年再戰意乙，升班後更證實斟介巴西名將卡卡同瑞典神鋒伊巴謙莫域，目標下季歷史性進軍意甲。

歷史上從未踢過意甲嘅蒙沙，獲貝魯斯干尼入主後即刻大搞，上季班費1,400萬歐元係意大利丙組史上最高紀錄，球會總監亦係昔日AC米蘭王朝「揸弗人」加利安尼，蒙沙依家主帥布洛治都係前AC米蘭球員，呢隊蒙沙充滿「紅黑兵團」影子。事實上佢哋增兵目標，就係AC米蘭前鋒伊巴謙莫域以及退休冇耐嘅AC米蘭名將卡卡。

蒙沙正式拎到升班資格後，貝魯斯干尼即公開表示：「伊巴謙莫域係我哋主要目標，卡卡都係，雖然有一啲非足球因素影響，但呢啲事話唔埋，佢兩個都係我勁欣賞嘅巨星。」意大利傳媒透露，AC米蘭計劃向兩位老將各開1年+1年合約，如果蒙沙下季成功升上意甲，第2年合約就會自動生效。

除咗老將之外，蒙沙另一目標就係AC米蘭新星丹尼爾馬甸尼，呢位18歲前鋒係意大利傳奇後衞馬甸尼嘅公子，如果蒙沙嘅夢幻組軍計劃順利，相信挑戰意甲係指日可待。