【意盃4強】C朗孭住祖記捱細界

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C朗強勢回歸！喺意甲下周重開之前，先有意大利盃4強同決賽做「熱身」，今晚上演首場4強次回合，有C朗助陣嘅祖雲達斯主場迎戰AC米蘭。首回合打和1比1，鑑於今仗係兩軍自停擺後首場正式賽事，狀態唔慌托弗，AC更有「瑞典神箭」伊巴謙莫域因傷倦勤，作客一定小心為上，加上近年碰頭少入波，寧捧2.5球嘅入球細。（周六凌晨3時開賽）

由於受新冠肺炎疫情影響，停擺咗3個月嘅意甲，將會喺下周末重開，而今個周末先安排兩場意盃4強次回合，嚟緊周中即上演埋決賽，賽程非常緊湊。祖記王牌C朗一向勤力，唔單止抗疫期間喺屋企Keep住做運動，球隊復操後，佢仲提早4粒鐘去到訓練場進行個人訓練，非常餓波。

不過前鋒拍檔保羅戴巴拿曾經4次肺炎檢測呈陽性，雖然依家已經好番，但佢坦言體能同狀態未完全恢復，今仗未必出得，另一阿根廷射手希古恩更告身形暴脹，似乎仲需要時間操弗。

近5次對賽4開2球或以下

AC亦唔好得幾多，季中加盟立即激活球隊進攻嘅伊巴謙莫域，仍有傷在身肯定缺陣，需知道有咗伊巴做核心，令查漢奴古、列比錫等翻生，可惜呢位「瑞典神箭」今仗倦勤，隨時令前線群龍無首，攻力受削弱，加上作客更加唔敢輕舉妄動。

睇番首回合戰情膠着，AC於易邊後先由列比錫打開紀錄，直至完場前祖記先博到12碼，由C朗操刀扳平，依家佢哋手執1個作客入球，今仗互交白卷都可晉級，毋須急於進攻。何況兩軍近5次碰頭，有4次開2球或以下，今仗係雙方自停擺後首場正式賽事，狀態有待提升，中位數2.5球嘅細盤乃不二之選。

名家：法達斯維