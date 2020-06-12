回歸盃7.8開打　洛杉磯雙雄撞到正

歐洲各大聯賽陸續重開，美職聯賽會亦宣布正式復賽，一個名為「美職回歸錦標賽」嘅盃賽，將於7月8日至8月11日於中立場佛羅里達州奧蘭多迪士尼內上演，26支美職球隊將分為6組，包括東、西岸各3組，每隊進行3場分組賽，6組首、次名及4支最佳成績第3名將會出線16強，16強至決賽則採取一場過淘汰賽，冠軍可以獲得2021年中北美洲聯賽冠軍嘅參賽資格。

受新冠肺炎影響，美職常規賽自3月9日開始停擺，美職聯賽會確定完成「美職回歸錦標賽」後，原有常規賽將繼續進行，今次賽事嘅3場分組賽成績亦會計入常規賽，詳細情況有待日後商討。各隊最快將於本月24日前往奧蘭多嘅比賽場地，進行賽前集訓兼隔離。

【分組形勢】

A組●奧蘭多城、國際邁亞密、紐約城、費城聯、芝加哥火燄、拿舒維爾

B組●皇家鹽湖城、肯薩斯體育會、科羅拉多急流、明尼蘇達聯

C組●FC多倫多、新英倫革命、蒙特利爾衝、華盛頓聯隊

D組●西雅圖海灣者、FC達拉斯、溫哥華白帽、聖荷西地震

E組●阿特蘭大聯、FC辛辛那提、紐約紅牛、哥倫布機員

F組●FC洛杉磯、洛杉磯銀河、侯斯頓戴拿模、波特蘭伐木者

各聯賽及主要錦標最新進展

1.瑞超：6月14日開咧

2.挪超：6月16日開咧

3.英超：落實6月17日重開、英足盃6月27日開打

4.俄超：落實6月19日重開

5.意甲：落實6月20日重開

6.英冠：落實6月20日重開

7.日職、日乙、日聯盃：落實日職7月4日、日乙6月27日重開、日聯盃未定

8.美職：以盃賽形式於7月8日復賽，常規賽隨後重開

9.亞冠盃：暫定7月重開

10.澳職：計劃7月中重開

11.歐聯、歐霸：傳8月7日重開，8月29日踢歐聯決賽、8月26日踢歐霸決賽

12.法足盃、法聯盃決賽：有待落實

13.巴甲：延遲開咧

14.智甲：暫停至另行通知

15.巴省聯：暫停至另行通知

16.中冠盃：暫停至另行通知

17.自由盃、南球盃：暫停至另行通知

18.英甲、英乙：宣布腰斬，高雲地利、史雲頓分獲英甲及英乙冠軍

19.墨超：宣布腰斬，不設冠軍，未來5季取消降班

20.蘇超：宣布腰斬，些路迪獲冠軍

21.比甲：宣布腰斬，布魯日獲冠軍

22.荷甲、荷乙：宣布腰斬，不設冠軍及升降班

23.法甲、法乙：宣布腰斬，巴黎聖日耳門、羅連安特分獲法甲及法乙冠軍

24.阿超盃：計劃腰斬，今季及下季不設降班，待開會落實

25.歐國盃：延至明年6月11日舉行

26.美洲盃：延至明年6月11日舉行