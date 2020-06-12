拒聖日耳門利誘　雲迪積克勢留紅軍

英超下周三(17日)重開，如無意外利物浦很快就可以封王，實現30年來嘅英超捧盃夢，據英媒報道紅軍即將會同荷蘭中堅雲迪積克續約五年，周薪達22萬英鎊打破球會紀錄，下個月正式公布續約消息。

雲迪積克於2017年12底加盟利物浦，當時以7500萬鎊嘅轉會費簽約，過到紅軍之後表現搶鏡，佢之前嘅周薪為18萬鎊，消息指今次續約，這位球隊靈魂人物嘅周薪將升至22萬鎊打破了球會紀錄，總值5700萬鎊，超越了埃及前鋒穆罕默德沙拿嘅20萬周薪球會薪酬紀錄。

這位28歲荷蘭球星本身被法甲勁旅巴黎聖日耳門睇中，並開出豐厚條件，開出可提借28萬鎊嘅周薪，但遭雲迪積克拒絕，決定續留紅軍。

利物浦喺英超復賽之後，如果曼城喺6月17日重開當日輸畀阿仙奴，紅軍6月21日對愛華頓贏波，就可以成功捧盃。

另外，紅軍主帥高普亦計劃同塞內加爾前鋒沙迪奧文尼續約，並且願意提供一份同樣22萬英鎊周薪嘅新合約，但目前沙迪奧文尼嘅合約到2023年才到期，所以不急於續約。