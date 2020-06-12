東網直播德乙　特雷斯登大盤「堡」數

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兩支各有目標搶分嘅德乙球隊周六凌晨對碰，包尾大幡特雷斯登主場迎戰聯賽榜3哥漢堡。一隊要搶分護級，一隊就爭升班，肯定唔會縮。漢堡排名雖較高，但近7場聯賽失14球，防線欠穩，特雷斯登近期鬥心旺盛唔怕鬥攻，2.5球入球大好路。（on.cc東網周六凌晨零時30分直播）

特雷斯登早前有球員確診較遲復賽，比賽場次較少一度畀其他護級對手拋離，不過佢哋經過密集式補賽後，包括近兩場擊敗韋恩及打和格雷特霍夫，已將積分拉近。特雷斯登目前比尾3嘅卡爾斯魯厄少2分但少踢1場，今場只要贏波就可以取代卡軍尾3位置，上場落後格雷特霍夫都可以追番和，鬥心十足。

漢堡入得又失得

「3哥」漢堡現時比次席史特加少2分，不過第4位嘅海登咸亦追得好貼，想直接升班不容有失。不過漢堡今季作客成績曳，近13場聯賽作客僅獲1勝8和4負，而且全部有失波，好在鋒力補救到。連同停擺前聯賽，漢堡近7場入12球失14球，6次開3球或以上，今場入波不會少，首選2.5球大盤。

渡邊年