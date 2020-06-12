港超聯　佳聯元朗和富大埔齊齊唔玩　

盛傳多時有港超球隊退出新一季賽事的消息，終於在周五獲得證實！足總向傳媒公布，已正式收到佳聯元朗和和富大埔兩支區隊通知，表明將不會參與新一季港超聯。至於新一季港超聯能否維持10隊競逐，則要視乎包括晉峰在內等多支港甲球隊的「空降」申請結果。

自佳聯元朗與和富大埔先後退出8月中的復賽，即有不少關於兩隊順勢退出港超聯的消息傳出。有指佳聯元朗會方在過去的兩、三個月，曾盡最大努力，希望能覓得足夠質助商支持，故一直未有就去向正式通知職、球員，但就依足合約支付薪金予本地球員，以及安排外援提前完約離港。惟踏入5月份，大部分約球員都「打定輸數」，陸續與其他球會斟價，據悉多名在上半季表現出色的「橙軍」，都已順利覓得新東家，當中包括外援米基爾，以及後防通天老倌曾至孝已揮筆投效愉園。最新消息是「橙軍」已開始為轉戰港甲組軍。

相比下，原定會出戰8月中復賽的和富大埔，隨着會方與主要贊助商，就休戰期間的出糧方案，以及下半季陣容未能取得共識，於上月底決定不參加復賽及「亞協盃」，繼而在周五 （12日）入信足總，表明不參戰新季港超聯之決定。「綠戰士」的職、球員頓時煩上加煩，除了要為「搵班落」費神外，亦需要就追討欠薪奔波。據消息人士透露，該支上季港超聯冠軍球隊，職、球員除尚未獲4、5月的薪金外，就連3月分也只是6折支薪，相信職、球員、會方與贊助商之間，將要角力一段時間。

至於新一季港超聯的參賽隊數，如無意外將可維持10隊，事關早在兩支區隊決定「唔玩」前，港甲球隊晉峰已向足總提交參戰港超聯的意向書。另有傳一支在港甲腰斬前，在積分榜位列中游的球隊，亦有意空降港超；加上盛傳一位在港超聯成立前，曾入主某甲組隊的班主計劃重出江湖，故球迷們毋須太過擔心，新一季港超聯會少於10隊競逐。