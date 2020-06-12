黑色蛇皮籃球紀念高比　1千蚊有找必瘋搶

NBA專用籃球品牌Spalding，為紀念已故籃球巨星高比拜仁，將於下周一（15日）推出限量版黑色蛇皮的籃球，預料粉絲必會瘋搶。

高比拜仁年初與其囡囡Gigi於空難離世，至今已經差不多半年，球迷仍對這位NBA巨星非常懷念，Spalding特別打造一款限量版曼巴蛇皮籃球，這是一個以黑色為主色的籃球，上面印有高比所穿的球衣號碼24，還有高比的簽名，極具收藏價值；官網Spalding.com 顯示價格為124.99美元(約975港元)。有球迷更表示，應該以這個曼巴蛇皮籃球作為今屆總決賽指定用球；亦有球迷希望能夠在《NBA2K》游戲中使用這款籃球。

至於NBA的復賽日，近日又有新方案，據美媒指NBA正考慮將重開日期提前一日，即7月30日，消息指兩個原因，一方面7月30日是星期四，比後一日的星期五有更好的電視收視率，另方面就是配合夢之隊打7月份的奧運會，所以希望盡早結束賽季。據消息透露復賽方案已進入最後階段，只待一些細節安排，稍後將作正式公布。

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