巴塞隆拿登場！美斯哨牙蘇久休亮相

西甲今晚續演多場大戰，榜首巴塞隆拿壓軸登場作客鬥馬略卡。馬略卡今季主場曾經贏過皇家馬德里、華倫西亞及維拉利爾等實力分子，絕對唔可以睇小；巴塞今季客場勝出率不足4成，而且經過長時間休戰，狀態未足更難搶佔先機，今場宜捧半場和。（Now 632及611周日凌晨4時直播）

巴塞停擺前以27戰得58分排聯賽榜首，領先皇馬2分，不過單計作客成績，巴塞今季13場只得5勝3和5負，勝出率不足4成，比起上季作客19戰攞到11勝6和2負，巴塞今季作客失分已超越上季，表現令人失望。日前報稱操練受傷嘅美斯已康復，可以夥拍基沙文及傷愈嘅蘇亞雷斯攻堅，不過後者自從1月做手術後，已經超過5個月冇踢過正式比賽，狀態存疑。

巴塞今季13場聯賽作客只曾3次領先上半場，其餘10仗半場成績為6和4負，明顯表現慢熱，一時三刻未必可以攻陷對手防線，而且中堅基文迪朗格勒今場停賽，要起用表現欠穩嘅烏姆迪迪扼守中路，防線信心不足，未必敢輕出，今場隨時踢得更加保守。

馬略卡主場專恰勁旅

馬略卡現時27戰得25分排18位，身處降班區域，為護級餘下賽事必定拚盡，由於馬略卡係今季西甲作客成績最差球隊，因此更需要把握主場之利搶分。事實上，馬略卡今季主場曾經擊敗皇馬、華倫西亞及維拉利爾，就算6次輸波亦從未試過失多過2球，防線硬淨唔易多失。睇番馬略卡停擺前3場聯賽主場出擊嘅上半場成績，結果都同對手踢成0比0，半場和有分頭值得再追。