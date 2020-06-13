專欄輪住嚟　寧缺勿濫　謹慎為上

啱啱嘅星期五，足總公布咗「大頭」最唔想聽到嘅消息，就係有球隊退出港超聯，仲要打孖上，佳聯元朗同和富大埔齊齊唔玩。坦白講，「大頭」雖然知咗一段時間（橙色嗰隊），但當正式收到足總消息嗰陣，個心都好心悒。

心悒，唔係因為邊隊嘅退出，而係港超聯成立以嚟，其實真係有好多人喺唔同崗位，好努力咁想個聯賽可以好好咁發展，但幾年之後，港超聯唔只冇咩突破，自降、散班、欠薪、走數、拖糧久唔久就發生，加上足總接連爆出嘅混帳，對於真心愛港超聯嘅人嚟講，個心唔悒先奇。

兩支區隊唔玩，市場上丁時出現咗好多失業球員，雖然大部分好早已經搵到班落，但未有着落嘅都唔少。所以好多球圈中人都好關心，到底新一季有冇第9第10隊，有無足夠空間吸納番班「橙軍」同「綠戰士」。以「大頭」所知係會有第9同第10隊嘅，至於係邊隊就要睇吓足總接納邊隊嘅申請喇，因為港甲賽事取消咗，所以之前喺積分榜排頭同包尾，基本上係冇分別，冇一隊穩奪「升班資格」之下，大家都要做「空降」嘅申請。晉峰總教練「何Sir」早前都講過，佢哋已經入咗信畀足總，表達咗想踢港超嘅意向，但佢都講咗話就算上到港超，都希望用番自己班後生去踢。所以要吸納班「失業球員」，就要旨意其他申請者喇。

疫情下市道唔好，有球隊肯上港超，誇啲講𦧲飯應啦！但「大頭」覺得經過呢幾季，足總喺審視有關申請嗰陣，真係要睇清睇楚，相關資金嘅來路、相關搞手有冇欠薪、拖糧、走數前科，好多方面都要謹慎啲，寧缺勿濫。事關港超聯身子已經麻麻，承受唔到再多負面嘢，明唔明呀？

大頭