身在英倫心繫家鄉　慈英：渴望為香港隊上陣

香港足球近年培育出不少具潛力新星，除正外流芬超的杜國榆外，還有效力士砵亭U19的吳以琛。不過江東才俊又豈只幾位？今次《外流港將》的主角便是出產自本港青訓系統，現效力英冠布力般流浪U16的慈英（Jay Haddow），具香港居留權的他希望，假以時日可以代表香港隊出賽。

今年16歲的Jay Haddow是一位英日混血兒，其母親為他取了一個漢字名——慈英。慈英在香港出生，曾於本地的巴西足球學校學法，亦在傑志足球學院受訓過。12歲那年，他越洋到爸爸的祖國讀書，其中曾到不同球會青年軍試腳，其後獲得英冠的布力般流浪賞識，並一直跟隨梯隊比賽近4年。

慈英現在所屬的布力般流浪U16，位處青年組的頂級聯賽，經常與利物浦、曼聯等英超球隊青年軍較技。他分享為布力般出賽的難忘經歷：「最深刻嘅入波係友賽對曼城，我『一箭定江山』贏1比0，而最精彩嘅球賽係盃賽對車路士贏4比2。」當中最風光的事迹，可以數到他在2年前為布力般U14奪得一項全國性盃賽亞軍。慈英還稱，他將在7月與球隊簽訂青年合同，代表着終可「受薪踢波」，並會被提升上U18，有機會與達寧、賀治比等一隊球員練波。

始終年紀細細，慈英現時仍會不時記掛着自己的家鄉：「我仲好鍾意香港，嗰度有好多朋友，以前每年暑假同聖誕都會返嚟，但依家因為要應付訓練，近2年都冇機會返嚟。」慈英所指的朋友，包括現還在效力傑志的張嚳倫和Benji Tandy，還有他最要好的朋友，同具大和民族血統的加納日本混血兒——葛城真（Maco）：「我曾經同Maco一齊喺傑志踢過3年，佢都喺香港長大，係香港永久居民，依家佢踢緊日職鹿島鹿角青年軍。」

同樣擁有香港居留權的慈英，具資格申請特區護照，意味假如他捨棄原有國籍，將可以代表香港隊或其梯隊。慈英承認，目前的首要目標，是繼續在歐洲球壇拚博，期望將來能挑戰高水平的足球，但他坦言香港在他心目中永遠佔一席位，亦憧憬有朝一日能穿起港隊球衣：「我喺香港生活咗12年，永遠覺得香港先係屋企，喺嗰度我遇到好多啟發過我嘅人，當喺英國取得成就後，就會返嚟為香港隊同傑志效命。」他透露，期待明年能夠回港，探望一眾在港好友之餘，亦能與這個被他視為家園的地方，重新連繫在一起。

【Jay Haddow檔案】

漢字名：慈英

出生日期：2004年4月2日（16歲）

出生地：香港

位置：右後衞、防中、中堅

身高：1米78 體重：69公斤

現效力球隊：布力般流浪U16（英超青）

曾效力球隊：傑志足球學院、Brasil Top Skills Soccer School、DB Dragons Football Club