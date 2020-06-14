美斯製造3球！蘇亞雷斯復出即助攻

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西甲榜首巴塞隆拿於周日(14日)凌晨聯賽重開首仗，立即展現王者霸氣，作客以4比0大勝馬略卡。球王美斯狀態大勇，創造3球，包括2次助攻及射入埋齋1球，並成為西甲史上第1位連續12季入波達20球或以上嘅球員。

巴塞休戰3個月後，猶如猛虎出柙，開波僅2分鐘就由維達爾頂入先開紀錄。之後成為美斯表演時間，先後妙傳巴夫韋迪、佐迪艾巴入波。

踢到補時3分鐘，美斯接應蘇亞雷斯傳送後，使出招牌動作，拖橫罕有用「生蟲右腳」射成4比0，亦係呢位即將33歲嘅阿根廷國腳，今季第20個聯賽入球，令佢成為西甲史上首位連續12季入波「20+」球員。

美斯由2008/09年球季開始，每季西甲入波都有20球或以上，最誇張係2011/12年球季入50。雖然美斯今季入波數字有所下降，但貢獻仍然巨大，從佢今場2次造就隊友建功，就知佢已經唔在意個人入波紀錄，而係更加着重團隊精神。

西班牙《馬卡報》指美斯已轉型為第2前鋒，巴塞近18個入球之中，美斯參加15個入球，包括射入7球及8次助攻。

值得一提，養傷長達5個月嘅蘇亞雷斯今場後備上陣復出，立即助攻美斯入波，呢對夢幻組合再次拍住上，大大提升巴塞衞冕本錢。