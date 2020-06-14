創辦兒童桌球學校　Marco傳技術重禮儀

桌球不應該只是成年人的玩意，至少傅家俊（Marco）是這樣認為。今年他在推廣這項紳士運動又踏前一步，創辦全港首間兒童桌球學校「Master Snooker Kingdom」。這位香港桌球天王更親自設計課程，從技術談到禮儀，培育下一顆耀眼新星。

圖/文：余樂詩

「Master Snooker Kingdom」位於太古康怡廣場，整座大廈興趣班、補習中心林立，有如東區的「教育大樓」。傅家俊一邊指着小型球枱一邊介紹：「這裏的球枱只有80cm高，面積也較小，使用的球桿亦會較短。」這家學校由設備到課程都是專為4至10歲兒童而設計。「外面桌球室都有舉辦訓練班，不過一般桌球室的球枱比較高，小朋友打會比較辛苦，自己8、9歲開始打球就打大枱，那時只打到枱邊的球。」Marco自己也想不到，昔日的小胖子仍然不斷學習，不經不覺打了桌球20多年。

助兒童多元發展學做「紳士」

「桌球不只是『篤波』，其實這個運動有好多價值，但一直沒有人講。」我們都知道，打桌球並不是將白球撞中另一球就叫完成任務。要將枱面上的顏色球全部打進袋中，每一球都要配合恰到好處的力度及角度，是個鬥智鬥力的運動。傅家俊認為，桌球對兒童多元發展很有幫助：「桌球可訓練小朋友的集中力、手眼協調，另外計分時會用到簡單數學，控制旋轉時又用到一些物理學。」要改變桌球在香港的壞印象，就要從根本認識這項運動，Marco最希望令家長們對桌球改觀。

球場外的Marco是一名謙謙君子，教育孩子時亦注重儀表德行，他希望來打球的小朋友都可以學做一個紳士：「技術之外，學校還會教桌球的禮儀、體育精神等等的課題，他們不只是來打球。」桌球的獨特之處就是一旦打失就要坐在一旁看對手打，其他運動或許很快有下一個反擊機會，但眼白白看着對手打完一場，在桌球也不是甚麼新鮮事，「情緒控制是桌球很重要的一環，小朋友打桌球可訓練耐性，慢慢學識面對失敗。」

課程靈感來自女兒

說了很多課程的獨特之處，其實課程正是由傅家俊本人親自設計。已考獲英國教練牌的他笑說，靈感來源來自兩個寶貝女兒：「平時和她們在家中玩小型桌球，發現用傳統方式教完全不可行，要令成件事豐富、形象化一點才能吸引她們。用甚麼方法和她們玩最開心，我就記下來，用以設計課程。」

「Master Snooker Kingdom」採用考級制，由白球到黑球共十個級別，整個過程大概需要2年半至3年時間，假如成績優異的學生亦會推薦給香港桌球總會作進階訓練。學校將於明日（16日）正式開幕，Marco表示雖然比賽關係未能任教，但也會不定期回校作分享，與一班小球手見面。

留港避疫彌補家人相聚時光

自2月威爾斯桌球公開賽後，傅家俊一直留在香港避疫，他坦言心情矛盾，既想藉機彌補錯失的家庭相聚時光，又懷念舟車勞頓比賽的生活：「過往經常飛來飛去，沒時間替女兒慶祝生日（上圖），很多學校活動都無法出席，現在陪個夠本，她們都很開心。但隨着時間過去，又開始有點『餓波』，想快點展開正規訓練和比賽。」

減劇烈運動防視力惡化

為保持體能，Marco培養起跳繩的習慣，沒想到竟令眼疾惡化：「本來左眼接受視網膜退化激光手術後，狀態已經漸趨穩定。但早前開始跳繩，每日跳500下，跳足10日後，卻輪到右眼有飛蚊症。如今看着白色牆，都會出現很多黑點。」幸好醫生表示情況未算嚴重，只需注意減少進行劇烈運動即可。

桌球世錦賽已落實於7月31日假英國謝菲爾德重開，但球迷想要再睹「神奇小子」英姿，還需等一等，皆因Marco表明參賽意欲不大：「一來當地疫情未受控，二來抵達英國後，我必須隔離14日，或會降低狀態，所以計劃暫時留在香港處理桌球學校的事務，好好休養準備下一個比賽。」現年42歲的他笑言未曾考慮退役，但打球的目標有所改變：「始終自己因傷停過一輪，狀態或排名都要慢慢追，現在只想好好享受比賽，不太執着於成績。」

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