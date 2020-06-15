英超冠軍無懸念　列強搶歐聯位仲好睇！

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英超周中回歸，利物浦封王已經無懸念，反而下屆歐聯入場券之爭更加激，特別係2哥曼城嘅歐聯席位仍等候審判，加上疫情令經濟損失嚴重，呢張歐聯入場券就更加彌足珍貴，由第3位嘅李斯特城到第9位嘅阿仙奴，餘下賽程將陷入大混戰，刺激到暈！

曼城因違反財政公平條例，畀歐洲足協判罰未來兩屆冇得踢歐洲賽，佢哋上訴後要7月中先有結果，若然上訴失敗，就要騰出一個歐聯位畀人。現時3哥李斯特城領先第5位曼聯8分，睇落幾安全，但「狐狸」未來仲要鬥阿仙奴、曼聯、熱刺同錫菲聯等競爭對手，加上佢哋停擺前5輪聯賽僅1勝，季尾甩轆跌出前4唔出奇。

曼聯餘下賽程易踢

第4位嘅車仔同第9嘅阿仙奴僅差8分，當中錫菲聯同阿仙奴各打少1場，隨時大翻身。車仔今季喺林柏特帶領下刮起青春風暴，不過一眾生牯仔畀列強睇通後開始見底，同時佢哋作客表現飄忽，停擺前8場作客聯賽贏得2場，因而畀其他球隊愈追愈近。曼聯自從冬窗羅致波基斯費南迪斯後重上正軌，停擺前接連擊敗車仔同曼城殺上第5，只落後車仔3分，而且保羅普巴傷愈復出，加上餘下賽程得熱刺同李斯特城較惡打，分分鐘後上成功。

至於「奇兵」狼隊同錫菲聯就各有問題。狼隊今季鋤強扶弱，對住白禮頓、屈福特都失分，實在信唔過。升班球隊錫菲聯本來目標係護級，依家超額完成，難免放鬆，嚟緊仲要對曼聯、阿仙奴、熱刺、車仔同李斯特城，隨時連歐霸席位都保唔住。

主力復出熱刺行運

至於北倫敦雙雄，熱刺因疫情而獲得休養生息，哈利卡尼等主力全部趕及傷愈，嚟緊對手只有曼聯同阿仙奴較強，仲有主場之利，有機會從後趕上。反觀阿仙奴停擺前嘅強勢被打窒，加上今季作客只曾兩勝堅曳，重開後要連續3場作客，睇怕又要緣盡歐聯。