拉莫斯狂奔70米建功！成後衞入波之王

周一(15日)凌晨西甲皇家馬德里主場以3比1擊敗伊巴，34歲隊長沙治奧拉莫斯從後場狂奔70米，跑到對手門前入波，助攻力驚人。呢位中堅職業生涯已累積67個西甲入球，追平巴塞隆拿名宿朗奴高文，成為西甲史上入波最多嘅後衞之一。

由於皇馬主場巴拿貝球場正進行翻新工程，今季餘下賽事都安排喺B隊嘅迪史堤芬奴球場舉行，「銀河盤隊」亦踢得好輕鬆，上半場已經由卻奧斯、沙治奧拉莫斯、馬些路各建一功，領先3球。

其中沙治奧拉莫斯更加踢到似練波咁款，肆無忌憚上前助攻，當時踢到30分鐘，佢喺後場搶到波，傳畀賓施馬，跟住自己一直向前跑，走到小禁區，接應夏薩特橫傳射入，唔講仲以為佢踢緊前鋒。西班牙《馬卡報》指拉莫斯整個過程，跑足70米完成入波，果然老而彌緊。

沙治奧拉莫斯屬於球壇上出名嘅「帶刀侍衞」，經常頂入角球或者罰球，今季各項賽事已有8球進帳，佢今次「千里迢迢」殺入禁區建功比較少見，證明呢位老將喺休戰3個月期間，都可以保持良好狀態。當世人指責拉莫斯踢法茅嘅時候，亦不得不佩服佢嘅敬業精神。

沙治奧拉莫斯現時同朗奴高文，並列西甲史上「後衞入波之王」，以佢嘅入波走勢，要破紀錄並冇問題。

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